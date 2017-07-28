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Dolu korkusu otoparkı doldurdu

Önceki gün İstanbul’da etkili olan şiddetli yağış ve dolu, Düzce’de de araç sahiplerini endişelendirdi. Olumsuz hava şartlarının Düzce’de de etkili olabileceğini düşünen sürücüler araçlarını kapalı otoparklara bıraktılar.

Dolu korkusu otoparkı doldurdu

28 Temmuz 2017 10:44

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağış ve dolu, kısa süre içinde evlerde ve özellikle de araçlarda büyük hasarlara neden oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu kütleleri araçların kaportalarında hasar yaptı ve camların kırılmasına, patlamasına neden oldu. Olumsuz hava koşullarının Düzce’de de etkili olabileceğini düşünen araç sahipleri otomobillerini katlı otoparklara bıraktılar. Sokaklara park etmek zorunda kalan sürücüler de araçlarının üzerini branda ve battaniye ile kapattılar. Düzce Belediyesi katlı otoparkı da akşam saatlerinden itibaren otomobillerin sığınak yeri haline geldi. 3 katlı otoparkın tüm katları araçlarla doldu. 


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