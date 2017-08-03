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Dolu mağduru sürücülerin son gün telaşı

İstanbul’da geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan dolu fırtınasının ardından araçlarında hasar oluşan sürücüler, sigorta şirketlerine hasar bildiriminin son günü olması nedeniyle rapor tutturmak için itfaiye istasyonlarına akın etti.

Dolu mağduru sürücülerin son gün telaşı

03 Ağustos 2017 13:35
Dolu mağduru sürücülerin son gün telaşı - Tıkla İzle

İstanbul’da geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan fırtına ve dolu ile birlikte binlerce araç hasar görmüştü. Hasarların sigorta şirketleri tarafından karşılanması için itfaiyeden rapor alan sürücülerin bir çoğu bildirimlerini yaparken, bugüne kadar rapor almayan sürücüler de rapor için kuyruğa girdi. Bugün kaskosu olup da bildirimde bulunmayan sürücüler, bu bildirim süresinin son günü olması nedeniyle itfaiye istasyonlarına gelerek rapor talebinde bulundu. Sürücüler önce araçlarının hasarlarını tespit ettirmek için itfaiye görevlilerine araçlarının fotoğraflarını çektirdi. Araçlarının hasar tespiti yapılan sürücüler daha sonra görevlilere rapor tutturdu.

Rapor için itfaiye istasyonuna gelen Hasan Erol, “Kayıt yaptırdım fotoğraf çektireceğim. Ben geldiğimde yoğunluk vardı. Ön camda hasar vardı” dedi.

Sürücü Erbil Kılıç, “Koştura koştura geldik. Sıraya geldik. Fotoğrafı çektirdik. Şimdi de raporu bekleyeceğiz” şeklinde konuştu. 

Mustafa Esen - Metin Başar

Etiketler: dolu yağışı, İstanbul


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