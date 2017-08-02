Dolu ve fırtına felaketinin ardından İstanbul’da renkli görüntüler

İstanbul’da geçtiğimiz hafta meydana gelen dolu ve fırtına felaketinde birçok hayvan telefon olmuş ve maddi hasar meydana gelmişti. Felaketin ardından vatandaşlar, sıcaklıklarının artması ve güneşli havayı fırsat bilen denize koştu. İstanbul’un keşfedilmemiş güzelliklerinden biri olan Sarıyer Rumeli Feneri köyü yakınlarındaki Marmaracık Tabiat Parkı’ndaki koyda denize giren vatandaşlar, suyun keyfini doyasıya çıkarttı. Ancak insanların yanı sıra bu kez hayvanlarda serinliğin tadını çıkarttı. İnsanların girdiği sahilde kuma yatarak serinleyen inekler renkli görüntüler oluşturdu.

Doğan Can Cesur