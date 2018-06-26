Dolu yağışına karşı paspaslı ve brandalı önlem

Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bulunan oto galericiler meteorolojinin yaptığı dolu yağışı uyarısının ardından harekete geçti. Özellikle lüks araç satan galericiler galerilerinin önünde bulunan araçları brandayla kapatarak tedbir aldı. Bazı galericilerin ise araçların üzerine paspas serdiği görüldü. Galericiler paspas sert olduğu için doluya karşı iyi bir önlem olarak düşündüklerini söyledi.

Galerici Samet Topuz, daha önceki doluda da zarar gördüklerini belirterek meteorolojinin uyarısı üzerine böyle bir tedbir aldıklarını söyledi.

Mustafa Esen