Doludan araçları hasar gören vatandaşlar itfaiye merkezine akın etti

İstanbul’da hayatı olumsuz yönde etkileyen şiddetli sağanak ve dolu sonucu araçlarında hasar oluşan sürücüler, hasar tespiti yaptırmak için Ataşehir'de bulunan itfaiye merkezine akın etti. Kenti etkisi altına alan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle birçok elektrik direği ile ağaçlar devrilirken, araçlarda da hasar oluştu. Bazı araçların camları kırılırken, bazı araçlarda da göçükler meydana geldi. Bu sabah araçlarında bulunan hasarları tespit ettirmek isteyen vatandaşlar itfaiye merkezi önünde kuyruk oluşturdu.

Aracının doludan zarar gördüğünü söyleyen Yusuf Gökbulut, “Sabah 09.00'da açıldı. Yoğunluk var. Aracım doludan zarar gördü, rapor alacağım. İlk önce kayıt yapılıyor, daha sonra aracın resimleri çekiliyor. 10 gün sonra da raporların verileceği söyleniyor" şeklinde konuştu.

“180 tane göçük var”



Arabasında 180 tane göçük olduğunu söyleyen Erol Akın, “İtfaiyenin böyle bir hizmeti varmış. Zarar tespiti yaptırmak için geldik. Kaskom var da, oraya sıra alıp götürdüm ama aracı içeri sokamadım. Çok yoğundu. Burası şuan birkaç gün öncesine göre iyi. Sıra aldık, bekliyoruz. Şuan arkadaş gelip tespit yapacak. Cam kırık, arka far kırık, 180 tane göçük var. Saat 18.15'de işten gelmiştim. Tam da rüzgarın yönüne koymuşum, o yüzden de en çok benim araç hasar gördü. Binaların arasına park edenlerde fazla hasar yok” ifadelerini kullandı.

“Doludan dolayı göçükler oluştu”



“Doludan dolayı göçükler oluştu” diyen Ercan Güner ise, “Göçükler için itfaiyenin bir desteği olacakmış herhalde. O sebeple getirdik. Arkadaşlar da sağ olsun yardımcı oluyorlar. Şimdi bakacaklar, bir hasar tespiti yapacaklar. Sonrasında herhalde devlet bir bütçe belirleyecek, yapabilecekleri bir yardım varsa yapacaklar" dedi.

Metin Başar