Doluluk oranı yüzleri güldürdü

Kışı kurak geçiren ve yağış görülmemesi halinde birkaç aylık suyu kalan Yalova Gökçe barajındaki su seviyesi son 10 gündür devam eden sağanak şeklindeki yağışlar nedeniyle yüzde 90’a ulaştı. Sağanak yağmurun etkili olduğu Yalova’da bir çok üretici zarar görmüştü ancak üreticilerin ve vatandaşların yüzünü barajlardaki doluluk oranı güldürdü.

Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı Ömer Nergiz, "Kışın fazla kar yağışı almadığımız için yer altı sularında bir beslenme azalması oldu. O yüzden suyu tasarruflu kullanmak gerekir diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere yağışlardan dolayı gölümüzde baya bir yükselme oldu. Şu anda gölümüz en yüksek seviyesinde. Doluluk oranı yüzde 90-91 Buda yaz aylarındaki en yüksek seviyelerden birisi. Ama şöyle bir handikapta var kışın fazla kar yağışı almadığımız için yer altı sularında bir beslenme azalması oldu. Bu azalma nedeniyle barajı besleyen derelerde fazla su yok. Bu nedenle suyu tasarruflu kullanmak gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.