Domaniç güreşlerinin başpehlivanı Faruk Akkoyun oldu

Akkoyun, dün yapılan Kartepe’de düzenlenen Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri’nde de başpehlivanlığı kazanmıştı.

Bu yıl 657. Geleneksel Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ebe Çamlığı güreş alanında yapıldı. Finalde Faruk Akkoyun ile Serhat Gökmen karşı karşıya geldi. Uzun süren güreş müsabakası sonrası normal sürede yenişemeyen her iki pehlivan uzatma dakikalarında büyük mücadele verdi. Faruk Akkoyun rakibinin hatasını affetmeyerek tarihi Domaniç Başpehlivanlığını kazandı.

Başpehlivan Faruk Akkoyun, karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Tarihi bir güreşte birinci oldum çok mutluyum. Böyle tarihi bir güreşi yaşattıkları için Domaniç Belediyesine tertip komitesine çok teşekkür ediyorum. Zorlu güreşçilerimiz varken buna rağmen birinci olmayı başardım. Serhat Gökmen gibi usta bir güreşçiyi yenmenin gururunu yaşıyorum. Dünde Kartepe’de birinci oldum. Bu haftayı iki birincilik ile kapattım. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

AĞALIK İHALESİ İSMAİL KARADUMAN’IN

Ağalık seçimlerinde Domaniçli iş adamı İsmail Karaduman Kütahya’nın plaka kodu olan 43 bin TL bağışta bulunarak ağalık ihalesini aldı. Daha önce 3 yıl Domaniç Güreş ağası olan Beyhan Gündüz’e, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk altın kemer taktı.

Güreşlerin düzenlendiği etkinliğe AK Parti Kütahya Milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı ve İshak Gazel ile CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Siyasi Parti İl ve İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları çok sayıda vatandaş katıldı.

Güreş sonrası dereceye giren pehlivanlara madalya ve kupa takdimi gerçekleşti.

Tamer Yiğit