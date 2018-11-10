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Domaniç'te trafik kazası: 4 yaralı

Domaniç'te trafik kazası: 4 yaralı
Domaniç'te trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl-Domaniç yolu Durabey Köyü yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan, Hanife Bahadır'ın kullandığı 16 AC 7754 plakalı otomobil, Domaniç - İnegöl karayolunun Durabey Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Bahadır'ın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak uçurum kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi. 

Kazada, sürücü Hanife Bahadır, eşi Ahmet Bahadır ve çocukları Tunahan ile Alihan Bahadır yaralandı.
Yaralılar, Domaniç 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tamer Yiğit 

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