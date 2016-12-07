Aşağıdaki domates ile yapabileceğiniz (5 Günde 5 Kilo, 3 Günde 3 Kilo, 1 ayda 10 kilo) isimli 3 adet domates diyeti listesine yer verdik. Bunlardan dilediğinizi uygulayabilirsiniz.

Domates diyeti ile 5 Günde 5 kilo

Kahvaltı

Her gün kahvaltıda bu menü uygulanır.

Muz ve üzüm hariç, portakal, şeftali, armut, karpuz, kavun gibi herhangi bir meyve

1 adet domates ve salatalıktan oluşan salata

1.Gün

Öğle Yemeği

1 portakal

1 haşlanmış yumurta

1 kase light yoğurt



Akşam Yemeği

2 adet domates, 1 salatalık, bir küçük maruldan oluşan salata

2 haşlama yumurta

1 ince dilim ekmek



2.Gün

Öğle Yemeği

1 portakal

1 haşlanmış yumurta

1 kase light yoğurt



Akşam Yemeği

125 gr. et

1 domates

1 ince dilim ekmek

1 portakal

1 bardak şekersiz kahve veya çay



3. Gün

Öğle Yemeği

1 haşlanmış yumurta

1 portakal

1 kase light yoğurt

1 adet domates, 1 adet salatalık ve maruldan oluşan salata



Akşam Yemeği

125 gr. et

1 domates

1 ince dilim ekmek

1 portakal

1 bardak şekersiz kahve veya çay



4.Gün

Öğle Yemeği

1 dilim ekmek

125 gr peynir

1 domates



Akşam Yemeği

125 gr haşlama et

2 domates

1 elma

1 dilim ekmek



5.Gün

Kahvaltı

200 gr. et veya balık

1 domates

1 dilim ekmek



Akşam Yemeği

1 tabak haşlanmış havuç, bezelye veya patatesten oluşan yemek



Domates Diyeti ile 3 günde 3 kilo (3 gün boyunca uygulanacak liste)

Sabah kahvaltısından 2 saat önce

İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu



Sabah Kahvaltısı

2 adet domates ve 1 adet biberden oluşan salata



Öğle Yemeği

Domates, marul ve biberden oluşan salata



Ara Öğün

İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu



Akşam Yemeği

Domates, marul ve biberden oluşan salata



Uykudan önce atıştırma

İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu.



Domates diyeti ayda 10 kilo diyeti

1.Gün

Kahvaltı

2 dilim tost ekmeği

1 elma



Ara Öğün

1 kase light yoğurt

1'er adet salatalık ve yoğurt

16.00

1 adet muz

19.00

1 kase domates ve salatalık



2.Gün

Kahvaltı

1 kase light yoğurt ve biraz müsli



Ara Öğün

1 dilim peynir, 1 haşlama patates

16.00

1 adet muz

19.00

1 kase domates ve salatalık



3.Gün

Kahvaltı

1 elma

1 muz



Ara Öğün

Tavuk suyu çorbası

16:00

biraz badem (en fazla 10 adet)

19.00

1 kase domates ve salatalık



4.Gün

Kahvaltı

biraz badem (en fazla 10 adet)



Ara Öğün

1 kase light yoğurt

1 adet salatalık ve domates

16.00

300 gr. meyve



19.00

1 kase domates ve salatalık



5. Gün

Kahvaltı

En az üç çeşit meyve içeren 350 gr meyve salatası



Ara Öğün

1 dilim peynir, 1 haşlama patates

16.00

1 adet elma

19.00

1 kase domates ve salatalık

6. ve 7. günler ise diyet yapılmaz. Aşırıya kaçmadığınız sürece normal yediklerinizi yiyebilirsiniz. Bu diyetle 1 ayın sonunda 10 kilo vermiş olacaksınız.

Kaynak: www.mavikadin.com