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Domates diyeti ile 5 günde 5 kilo

Domates, vitamin ve mineral deposu harika bir sebzedir. Domatesin bir özelliği de düşük kalorili yapısı ile zayıflamaya yardımcı olmasıdır. İşte domates diyeti ile 5 günde 5 kilo, 3 günde 3 kilo, 1 ayda 10 kilo vermenin yöntemi:

Domates diyeti ile 5 günde 5 kilo

07 Aralık 2016 10:50

 Aşağıdaki domates ile yapabileceğiniz (5 Günde 5 Kilo, 3 Günde 3 Kilo, 1 ayda 10 kilo) isimli 3 adet domates diyeti listesine yer verdik. Bunlardan dilediğinizi uygulayabilirsiniz.

Domates diyeti ile 5 Günde 5 kilo

Kahvaltı

Her gün kahvaltıda bu menü uygulanır.

Muz ve üzüm hariç, portakal, şeftali, armut, karpuz, kavun gibi herhangi bir meyve

1 adet domates ve salatalıktan oluşan salata

1.Gün

Öğle Yemeği

1 portakal

1 haşlanmış yumurta

1 kase light yoğurt


Akşam Yemeği

2 adet domates, 1 salatalık, bir küçük maruldan oluşan salata

2 haşlama yumurta

1 ince dilim ekmek


2.Gün

Öğle Yemeği

1 portakal

1 haşlanmış yumurta

1 kase light yoğurt


Akşam Yemeği

125 gr. et

1 domates

1 ince dilim ekmek

1 portakal

1 bardak şekersiz kahve veya çay


3. Gün

Öğle Yemeği

1 haşlanmış yumurta

1 portakal

1 kase light yoğurt

1 adet domates, 1 adet salatalık ve maruldan oluşan salata


Akşam Yemeği

125 gr. et

1 domates

1 ince dilim ekmek

1 portakal

1 bardak şekersiz kahve veya çay


4.Gün

Öğle Yemeği

1 dilim ekmek

125 gr peynir

1 domates


Akşam Yemeği

125 gr haşlama et

2 domates

1 elma

1 dilim ekmek


5.Gün

Kahvaltı

200 gr. et veya balık

1 domates

1 dilim ekmek


Akşam Yemeği

1 tabak haşlanmış havuç, bezelye veya patatesten oluşan yemek


Domates Diyeti ile 3 günde 3 kilo (3 gün boyunca uygulanacak liste)

Sabah kahvaltısından 2 saat önce

İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu


Sabah Kahvaltısı

2 adet domates ve 1 adet biberden oluşan salata


Öğle Yemeği

Domates, marul ve biberden oluşan salata


Ara Öğün

İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu


Akşam Yemeği

Domates, marul ve biberden oluşan salata


Uykudan önce atıştırma

İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu.


Domates diyeti ayda 10 kilo diyeti

1.Gün

Kahvaltı

2 dilim tost ekmeği

1 elma


Ara Öğün

1 kase light yoğurt

1'er adet salatalık ve yoğurt

16.00

1 adet muz

19.00

1 kase domates ve salatalık


2.Gün

Kahvaltı

1 kase light yoğurt ve biraz müsli


Ara Öğün

1 dilim peynir, 1 haşlama patates

16.00

1 adet muz

19.00

1 kase domates ve salatalık


3.Gün

Kahvaltı

1 elma

1 muz


Ara Öğün

Tavuk suyu çorbası

16:00

biraz badem (en fazla 10 adet)

19.00

1 kase domates ve salatalık


4.Gün

Kahvaltı

biraz badem (en fazla 10 adet)


Ara Öğün

1 kase light yoğurt

1 adet salatalık ve domates

16.00

300 gr. meyve


19.00

1 kase domates ve salatalık


5. Gün

Kahvaltı

En az üç çeşit meyve içeren 350 gr meyve salatası


Ara Öğün

1 dilim peynir, 1 haşlama patates

16.00

1 adet elma

19.00

1 kase domates ve salatalık

6. ve 7. günler ise diyet yapılmaz. Aşırıya kaçmadığınız sürece normal yediklerinizi yiyebilirsiniz. Bu diyetle 1 ayın sonunda 10 kilo vermiş olacaksınız. 

Kaynak: www.mavikadin.com

Etiketler: diyet, domates diyeti, zayıflama


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