Aşağıdaki domates ile yapabileceğiniz (5 Günde 5 Kilo, 3 Günde 3 Kilo, 1 ayda 10 kilo) isimli 3 adet domates diyeti listesine yer verdik. Bunlardan dilediğinizi uygulayabilirsiniz.
Domates diyeti ile 5 Günde 5 kilo
Kahvaltı
Her gün kahvaltıda bu menü uygulanır.
Muz ve üzüm hariç, portakal, şeftali, armut, karpuz, kavun gibi herhangi bir meyve
1 adet domates ve salatalıktan oluşan salata
1.Gün
Öğle Yemeği
1 portakal
1 haşlanmış yumurta
1 kase light yoğurt
Akşam Yemeği
2 adet domates, 1 salatalık, bir küçük maruldan oluşan salata
2 haşlama yumurta
1 ince dilim ekmek
2.Gün
Öğle Yemeği
1 portakal
1 haşlanmış yumurta
1 kase light yoğurt
Akşam Yemeği
125 gr. et
1 domates
1 ince dilim ekmek
1 portakal
1 bardak şekersiz kahve veya çay
3. Gün
Öğle Yemeği
1 haşlanmış yumurta
1 portakal
1 kase light yoğurt
1 adet domates, 1 adet salatalık ve maruldan oluşan salata
Akşam Yemeği
125 gr. et
1 domates
1 ince dilim ekmek
1 portakal
1 bardak şekersiz kahve veya çay
4.Gün
Öğle Yemeği
1 dilim ekmek
125 gr peynir
1 domates
Akşam Yemeği
125 gr haşlama et
2 domates
1 elma
1 dilim ekmek
5.Gün
Kahvaltı
200 gr. et veya balık
1 domates
1 dilim ekmek
Akşam Yemeği
1 tabak haşlanmış havuç, bezelye veya patatesten oluşan yemek
Domates Diyeti ile 3 günde 3 kilo (3 gün boyunca uygulanacak liste)
Sabah kahvaltısından 2 saat önce
İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
Sabah Kahvaltısı
2 adet domates ve 1 adet biberden oluşan salata
Öğle Yemeği
Domates, marul ve biberden oluşan salata
Ara Öğün
İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu
Akşam Yemeği
Domates, marul ve biberden oluşan salata
Uykudan önce atıştırma
İçerisine kurumuş nane karıştırılmış 1 bardak taze sıkılmış domates suyu.
Domates diyeti ayda 10 kilo diyeti
1.Gün
Kahvaltı
2 dilim tost ekmeği
1 elma
Ara Öğün
1 kase light yoğurt
1'er adet salatalık ve yoğurt
16.00
1 adet muz
19.00
1 kase domates ve salatalık
2.Gün
Kahvaltı
1 kase light yoğurt ve biraz müsli
Ara Öğün
1 dilim peynir, 1 haşlama patates
16.00
1 adet muz
19.00
1 kase domates ve salatalık
3.Gün
Kahvaltı
1 elma
1 muz
Ara Öğün
Tavuk suyu çorbası
16:00
biraz badem (en fazla 10 adet)
19.00
1 kase domates ve salatalık
4.Gün
Kahvaltı
biraz badem (en fazla 10 adet)
Ara Öğün
1 kase light yoğurt
1 adet salatalık ve domates
16.00
300 gr. meyve
19.00
1 kase domates ve salatalık
5. Gün
Kahvaltı
En az üç çeşit meyve içeren 350 gr meyve salatası
Ara Öğün
1 dilim peynir, 1 haşlama patates
16.00
1 adet elma
19.00
1 kase domates ve salatalık
6. ve 7. günler ise diyet yapılmaz. Aşırıya kaçmadığınız sürece normal yediklerinizi yiyebilirsiniz. Bu diyetle 1 ayın sonunda 10 kilo vermiş olacaksınız.