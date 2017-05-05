Domates fiyatı sebze halinde kalitesine göre 2,5-3 lira arasında satıldı

Üreticiler bu fiyatın kendilerine ancak 1 lira gelir olarak yansıdığını belirterek, domatesin tüketiciye 8-10 lira gibi uçuk fiyatlarla ulaşmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ara formüller bulmak suretiyle bu süreci de belli bir zemine oturtacağız" sözüyle yeniden ümitlendiklerini ifade eden üreticiler, fiyatların daha fazla düşmesinin kendilerini zora sokacağını söyledi.

Çiftçilerin endişe ve beklentilerini dile getiren Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Domateslerimiz sebze halimizde 2,5-3 TL arasında satılmaktadır. Halimizde Ukrayna ve Kuzey Irak'a ihracat yapılmaktadır. Genellikle de iç piyasaya gitmektedir" dedi.

Rus lider Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'deki görüşmeleri öncesinde umutlu olduklarını ancak domates lehine bir sonuç çıkmadığını ifade eden Şahin, "Bir sonuç çıkmayınca üzüldük. Gönül isterdi ki Rusya'ya ihracat açılsın, domatese uygulanan kota kalksın. Beklentilerimiz bu yöndeydi. Cumhurbaşkanımızın 'bir ara formül buluruz' demesi çiftçi ve üreticilerimizi bir nebze de olsa ümitlendirdi. İnşallah bundan sonraki dönemde Rusya ile aradaki anlaşmazlık kalkar, Rusya'ya ihracatımız artar ve çözülür. Bizim beklentimiz de bu yöndedir" diye konuştu.

Beklentilerin, çiftçinin emeğinin karşılığını alması olduğunu anlatan Şahin, "Bu fiyatların altına düşülürse çiftçimiz zaten zarar eder. Beklentimiz ihracatın artması, çiftçinin emeğinin karşılığını alması, yüzünün gülmesidir" dedi.

Kendilerinin yerine aracıların kazandığını belirten üretici İlyas Gezer ise, "Gübre masrafı tohum masrafı çiftçinin eline 1 lira geçer. Tüketici ise domatesi 8-10 liraya yiyor. Bu aradaki farkın bulunması, devletimizin çözüm bulması lazım" diye konuştu.

Üretici Ayhan Budak ise, "Bu yıl bu fiyat yakalanmasından çiftçinin çoğu bu işi bırakacak. Yerini yurdunu satıp başka bir işe bakacak. Doğdum doğalı mayıs ayında çiftçi ilk defa bu fiyatı gördü. 70-80 liraya domates satılmıyordu, mayıs ayı girdiğinde fiyat düşüyordu. 50-60 derece seranın içinin sıcaklığı, adam domates satmak için uğraşıyor" şeklinde konuştu.

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