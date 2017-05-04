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Domates fiyatlarını protesto, vatandaşa yaradı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde marketler zinciri bulunan bir iş adamı, sebze halinden 4 liraya aldığı domatesi artan fiyatlara tepki halka 2,49 TL'ye sattı.

Domates fiyatlarını protesto, vatandaşa yaradı

04 Mayıs 2017 17:33

Kadirlili iş adamı Kasım Yasdıoğlu ilçede ilginç bir protestoya imza attı. Piyasada kilogramı 6 TL'ye kadar satılan domatesin bu hızlı yükselişine tepki gösteren Yasdıoğlu, sebze halinden 4 liraya aldığı bir buçuk ton domatesi halka zararına sattı.

Şehrin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi üzerinde kasalarla getirilen domatesin kilosunun 2.49 TL'den satıldığını duyan vatandaşlar da tezgaha yoğun ilgi gösterdi. Ayrıca domatesin yanısıra yine piyasa da kilogramı 2,50 TL olan salatalığı da yine zararına 50 kuruşa sattı. 

İş adamı Kasım Yasdıoğlu, "Piyasada domatesin kilogramı 6 liradan satılıyor. Ben kendimde sorumluluk hissettim, bu fiyat abartılı şekilde pahalı. Halden 4 liraya aldığım domatesi 2 buçuk liradan vatandaşa satıyorum. Bundan önce dolar bozdurma da hepimiz sorumluluk göstermiştik. Bence bu da milli seferberlik ve sorumluluk" dedi. 

Yüksel İbicioğlu
 

Etiketler: domates, kadirli, osmaniye


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