Kaza, İnegöl-Yenişehir yolunda 2. OSB kavşağında meydana geldi. Burhan Bakkal idaresindeki domates yüklü iki römorku birden çeken traktör, bir kamyonun sıkıştırması neticesinde kontrolden çıktı. Sürücünün ani manevra yapması üzerine traktör devrildi.

Hafif yaralanan Burhan Bakkal, kazanın şokunu üzerinden attıktan sonra kazayı jandarmaya haber verdi. Jandarmanın araması üzerine kaza yerine gelen kamyon şoförü ile traktör sürücüsü arasında gerginlik yaşanırken, devreye jandarma ekipleri girerek iki tarafı da yatıştırdı. Devrilen traktörün arkasında bulunan iki römorkun da yola devrilmemesi faciayı önledi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Salih Bakıcı