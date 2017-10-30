Diğer
Kategoriler

Domates yüklü kamyon devrildi

Manisa'nın Soma ilçesinde domates yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Tonlarca domates yola saçılırken kamyon sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Domates yüklü kamyon devrildi

30 Ekim 2017 11:02

Edinilen bilgilere göre, kaza, Soma-Kırkağaç karayolundaki kavşakta meydana geldi. Çanakkale'den yüklediği domatesleri Akhisar'da bir fabrikaya götürmek isteyen ismi öğrenilemeyen kamyon sürücüsü Soma, Kırkağaç bağlantısını sağlayan kavşağa hızlı girince kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen kamyonda bulunan tonlarca domates etrafa saçılırken sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Etrafa saçılan domateslerden sağlam olanları toplanırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Yılmaz Sarıpınar

Etiketler: domates, kamyon, kaza, manisa

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç