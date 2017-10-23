Domatese Rusya dopingi

Yaz sezonunu ekonomik kayıpla kapatan üreticiler ihracat talebiyle birlikte yükselen domates fiyatlarından memnun.

Mersin'in Erdemli ilçesi Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, Erdemli yöresinde gerek iklimi gerek toprak yapısıyla kaliteli domatesler yetiştirildiğini belirterek, Rusya'nın domates ihtiyacının tamamını karşılayabileceklerini söyledi.

Mersin'den gerçekleştirilen domates ihracatını değerlendiren Şahin, "Domates ihracatında istek çok, talep artıyor. Domateslerimiz Suudi Arabistan, Irak, Romanya, İsrail gibi ülkelere ihraç ediliyor. Fiyatlarımız şuan 1 lira 50 kuruş ile 1 lira 80 kuruş aralığında gitmektedir. Bir hafta öncesinde zarar ediliyordu ama şu anki fiyatlardan çiftçilerimiz memnun. İleriki günlerde fiyatların artacağını ve çiftçimizin bir nebze de olsa zararlarını kurtaracağını umuyoruz" dedi.

"İhracatla fiyatların yükselmesi bekleniyor"

Rusya'nın domates alımını önce 2018 yılı başında gerçekleşeceğini açıklandığını anlatan Şahin, "Rusya bunu önce aralık ayına aldı, dün itibariyle de 1 Kasım'a alındığını bildirdi. Bu da bizim gibi çiftçilerimizi, üreticilerimizi memnun edecektir. Fiyatların da yükseleceğini İnşallah bekliyoruz" diye konuştu.

Erdemli domatesinin kalitesiyle bilindiğini ifade eden Şahin, "Erdemli domatesi iklim koşulları sebebiyle ve topraklarımızın yeni olması, domates seralarımızın arı sistemli olduğundan dolayı ve en önemlisi de domateslerimizin kaliteli olup yol dayanıklılığının, mukavemetinin iyi olmasından dolayı burası tercih edilmektedir. Umarız Ruslar da bizim bölgemizi tercih eder, biz de onların isteğini karşılarız" dedi.

Rusya'nın domates talebini karşılayacak üretimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, "Erdemli'de domates üretimi yıllık 500 bin ton ile 700 bin ton arasında gerçekleşmektedir. Biz Rusya'nın alacağı bırakın 50 bin tonu, 500 bin ton olsa da karşılayacak durumdayız. Tüccarlarımızı, ihracatçılarımızı Erdemlimize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Üretici ve komisyoncu Alim Evlik de, "Biz Rusya ihracatının yılbaşına olduğunu biliyorduk. Bunun 1 Kasım'a alınması biz esnafı, komisyoncuları ve üreticileri memnun etti. Fiyatlarımızda 10-15 gün öncesine göre gayet iyi. Yayla çiftçileri biraz mağdur oldu ama inşallah seracılarımız emeğinin karşılığını alır diye düşünüyorum" dedi.

Üretici Metin Özdemir ise ihracatla birlikte umutların arttığını kaydetti.

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