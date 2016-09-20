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Domatesi fungal hastalığı vurdu

Kütahya’da mantar hastalığı (Fungal) nedeniyle domates fidelerinin belirli bir süre büyüdükten sonra kuruduğu bildirildi.

Domatesi fungal hastalığı vurdu

20 Eylül 2016 15:21

Kütahya merkez Çamlıca bölgesinde üreticilik yapan Tevfik Ünlü, aşırı yağışlar ve nem oranının yüksekliği nedeniyle domateslerde oluşan mantar hastalığı yüzünden bazı mevkilerde domates fidelerinin kuruduğunu söyledi. Ünlü, "Aşırı ve sürekli yağışlar nedeniyle gerek havada ve gerekse toprağın suya doyması nedeni ile aşırı nem Funguslara (Fungal) optimal şartları oluşturması sebebiyle bazı mevkilerde ve hatta seralarda fungusların meydana getirdiği mantar hastalığının domates fidelerini kuruttuğunu, bazı mevkilerde ise mantar hastalığına rastlamadığını gördük. Ürün kalitesi ve rekoltede düşüşe yol açan hastalık ile ilaçlı mücadele bitkiye bulaşmadan önce yapılması gerekiyor. Bulaştıktan sonra yapılacak işler hem az, hem daha zordur. Bu sebeple üreticilerin ilk etapta hastalıkla bulaşık fide, fidan ve tohum almamaları, akabinde mantar hastalığı görülen yerlerde koruma amaçlı ilaçlama ve gübrelemeyi toprak analizi yaptırarak tahlil sonucuna göre yapmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Etiketler: domates, Kütahya, Tevfik Ünlü


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