Domatesin fiyat yükselişi geçici

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, geçen yıl gıda grubunda en yüksek fiyat artışının sağlandığı domates hakkında açıklamalarda bulundu. Rusya’nın 50 bin ton domatesi 3 firmadan alacağını açıkladığını dile getiren Satıcı, “Rusya’ya biz ortalama yıllık 250-300 bin ton domates ihracatı yapıyorduk. Bu mevcut durum domateste hem miktar hem firma olarak kısıtlamanın devam ettiğini gösteriyor. Türkiye’nin Rusya’ya yönelik ticareti var. Turizmden enerjiye kadar. Çok alanda işbirliği yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta Rusya’dan bir heyet bölgelerde incelemeler yaptı. Biz bu listenin bir miktar daha genişlemesini bekliyoruz ama yeterli bulmuyoruz. Rusya’dan sadece ürünlerin standartını belirlemesini ama hangi firmanın ihracat yapmasını karışmamasını istedik. Bu yaklaşımımız devam ediyor. Şuan için domatesteki kısıtlama da devam ediyor.”diye konuştu.

“Domatesteki fiyat yükselişi geçici”

Satıcı, geçtiğimiz yıllarda Rusya krizine bağlı olarak domates üreticisinin bir miktar tedirginlik yaşadığını hatırlatarak, “ Domatesteki üretimin bir kısmı diğer çeşit ürünlere geçti. Buna bağlı olarak arzda azalma oldu. Son birkaç haftadır çok soğuk gitmesine bağlı olarak pazara ürün arzı azaldı. Buda ürün fiyatlarını yukarıya doğru yükseltti. Kısmen geçici olduğunu biliyoruz. Fiyatlar mevsim normallerinin biraz üzerinde. Önümüzdeki günlerde üretimin artmasıyla normalleşeceğini bekliyoruz. İhracat artışının da bunda etkisi var.”dedi.

“Domateste iç pazar önemli”

Türkiye’nin ciddi bir domates üretimi olduğunu kaydeden Mustafa Satıcı, “ Sadece örtü altında 3 milyon ton domates üretiyoruz. Domateste ana belirleyici faktör üretim miktarı ve iç piyasanın talebidir. Bu 3 milyonun en yüksek sezonunda bile sadece 600 bin tonunu ihraç edebildik, buda yüzde 20 demektir. İhracatın en yoğun olduğu dönemde bile domates tüketimimizin yüzde 80’i içeride gerçekleşti.”diye konuştu.

“Orta Doğu pazarı”

Rusya krizi döneminde Orta Doğu pazarına yönelmelerine rağmen istedikleri başarıyı yakaladıklarını ifade eden Satıcı, “ Suriye, Irak bloğundaki iç savaşın ulaşım zorlukları etkili oldu. istediğimiz hacmi yaş sebze ve meyve olarak yakalayamadık.”ifadelerine yer verdi.

İsa Akar-Kağan Özkaya