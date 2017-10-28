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Domateste firma kısıtlaması diğer ürünlere de sıçrayabilir

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Cahit İncefikir, Rusya'ya yapılacak 50 bin ton domates ihracatının 4 firmayla kısıtlandırmasının ileride başka ürünlerde de yaşanabileceğini ve bu durumun tekelleşmeye neden olacağına dikkat çekerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygulamaya müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

Domateste firma kısıtlaması diğer ürünlere de sıçrayabilir

28 Ekim 2017 10:05

1 Kasım tarihinden itibaren Türkiye'den yılda 50 bin ton domates ithalatını kabul eden Rusya, sadece 4 firmanın ihracat yapabilmesine imkan sağladı. Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı İncefikir, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin son zamanlarda olumlu yönde geliştiğini ancak Rusya'nın domates ithalatını 4 firmayla sınırlandırmasının yanlış bir karar olduğunu söyledi.

Rusya'nın kararının ticari anlamda doğru olmadığını vurgulayan İncefikir, "Bir ülke, kendi firmalarının nereye ne göndereceğini kendi içerisinde liberal ekonomide zaten belirler ama siz bir şekilde 'şu firmalar' derseniz bizim geçmişten sonra yavaş yavaş olumlamaya başlanan iyi ilişkilerimiz açıkçası farklılaşmaya başlar" diye konuştu.
Rusya ve Türkiye cumhurbaşkanlarının ilişkilerin gelişmesi adına ciddi toplantılar yaptıklarına ve 100 milyar dolarlık ticaret hacminin bulunduğuna vurgu yapan İncefikir, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 67 bin tane ihracatçı firma varken bunu 4 kişiyle sınırlamak oldukça yanlış. Bu, arkasından farklı şeylerin sirayet edebileceğini gösterir. İlerleyen günlerde narenciyede de sınırlama getireceklerini söyleyebilirler. Türkiye'nin bu anlamda tavır alması gerekir. Sınırlamalar ve ihracatçıyı geri plana atmak ekonominin ruhuna aykırı. Bununla ilgili bakanlığın gerekli girişimleri yapmasının elzem olduğuna inanıyorum. Bu ayrıca tekelleşmeyi getirecektir ve siz kendi firmalarınızı başka ülkenin yönlendirmesiyle ihracat yapıyor olacaksınız ki bu da bizim adımıza çok doğru bir şey değil."
 

 

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