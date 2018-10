Domenico Tedesco: 'Galatasaray'dan birçok oyuncuyu takımımda isterdim'

Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Schalke'de Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan 33 yaşındaki teknik adam, “Öncelikle herkese iyi akşamlar. Maç öncesi atmosferden bahsetmiştik. Buna hazırlansak da ilk 5-10 dakika bocaladık. Sonrasında cesur oynadık. Bugün iyi fırsatlar yakaladık. Bugün eğer kazanan taraf biz olsaydık, haksız bir galibiyet almazdık” dedi. Her zaman olumlu düşünen birisi olduğunu söyleyen Tedesco, “Takımımın olumlu performansını konuşmak istiyorum. Taraftara ne kadar iyi futbol oynattığımızı gösterdiğimiz için mutluyum. Bugün 3'lü savunmayla oynadık. Stambouli'yi özlemişiz. Çok cesur oynadı ama galibiyet için yeterli olmadı” ifadelerini kullandı.

“Galatasaray'da olağanüstü oyuncular var”

Galatasaray'ın kadrosunda olağanüstü oyuncuları olduğunu söyleye Tedesco, “Birkaç oyuncuyu birden isterdim takımımda. Rodrigues ve Eren gibi oyuncuları var. Eren de çok iyi bir maç çıkardı bugün. Bugünkü maç, ligdeki birçok maçın aynası gibi. Bugün yakaladığımız fırsatları değerlendiremediğimiz gibi ligde de pek çok fırsatı değerlendiremiyoruz. Bunları başardığımız zaman üst sıralara doğru tırmanışa geçeceğimize inanıyorum” dedi. Grupta her takımın şansı olduğunun altını çizen Tedesco, “Bence grubun geleceği açık. Kuralar çekildiğinde de böyle olacağını düşünmüştük. Sıkışık bir sonuç bekliyoruz maçlar tamamlandığında. Her takımın şansı olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Son olarak genç kaleci Nübel'e değinen Tedesco, “Kalecimizin stres testini geçtiğini söyleyebiliriz. Çok sakin bir kaleci. Hatta her zaman olduğu gibi bugün de sakin şekilde muzunu yedi. İlk yarıdaki müthiş kurtarışın dışında topu oyuna sokarken de çok başarılıydı. Genel olarak sadece kaleciyle değil, takımımla da gurur duyuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Uygar Aydın