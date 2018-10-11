Domestos 'Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek' için İzmir'de

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle İzmir'de belirlenen okullardaki tuvaletlerin bakımını gerçekleştiren Domestos, okulların hijyen standartlarının sürdürülebilir olarak iyileştirilmesi için malzeme desteğinin yanı sıra temizlik görevlilerine yönelik eğitim çalışmalarıyla da hijyen bilincine katkı sağlıyor.

Tüm dünyada 2020 yılına kadar 25 milyon insanın daha iyi koşullarda tuvaletlere erişimini sağlama hedefiyle çalışan Domestos, okulların hijyen standartlarını yükseltmek ve hijyen bilincine yönelik farkındalık sağlamak için hayata geçirdiği “Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek” projesine İzmir'de devam ediyor. Proje kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay ve Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy'un katılımıyla İzmir Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantı ile paylaşıldı.

10 okuldan 7 bin 559 çocuk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen “Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek” projesiyle Domestos, olumsuz tuvalet koşullarından çocukların fiziksel ve psikolojik açıdan etkilendiği gerçeğinden yola çıkarak İzmir'de belirlenen 10 okulda tuvaletlerin bakımını gerçekleştiriyor ve okullara malzeme desteği sağlıyor. Ayrıca okullarda temizlikten sorumlu yardımcı hizmetler görevlileriyle bir araya gelen Domestos, Hijyen Uzmanları ile hijyenin önemini ve doğru temizliğin adımlarını anlatıyor. İzmir'de yapılacak çalışmalar ile 10 okuldan 7 bin 559 çocuğun hijyenik tuvaletlere erişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

Toplantıda konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, “Biz Bakanlık olarak çok geniş perspektifte hizmet sunuyoruz. En önemli hizmet gruplarımızdan biri de çocuklarımız. Çocuk söz konusu olduğunda, yapılması gereken ne varsa orada olmaya çalışıyoruz. Bu projede de ana tema çocuk olduğu için çok büyük bir keyif ve heyecanla projenin yanında olmaya çalıştık. Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklarımıza yapacağımız yatırımlar geleceğimize yaptığımız yatırımlar. Bakanlık olarak çocuklarımızın gelişim sağlayacağı her alanda onları destekliyoruz. Onların yanında olmak üzere bu tür çalışmaların hem içerisinde, hem de yanındayız. Unilever tarafından bu proje bize geldiğinde, bu projenin ileride çocuklara hem sağlık, hem fiziksel, hem de psikolojik açıdan fayda sağlayacağını hızlı şekilde keşfettik. Bu bizim için çok değerliydi. Unilever'in topluma yaptığı katkıları ve sosyal sorumluk kapsamında yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bu proje, diğer kuruluşlara da bu anlamda çok örnek olacak proje. Umarım bu İzmir için başlangıç olur ve birlikte daha güzel çalışmalar yapılır. Tüm İzmirli çocuklar adına teşekkür ederim” dedi.

Yıl sonuna kadar çalışmalar sürecek

Okulların hijyen standartlarının yükseltilmesi konusunda devletin sürdürdüğü kesintisiz iyileştirme çalışmalarına özel sektörün de katkıda bulunması gerektiğinin altını çizen Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Duygu Ersoy, özellikle çocukların vaktinin büyük çoğunluğunu geçirdiği okulların hijyen standartlarının yükseltilmesine ve mikrop kaynaklı hastalıkların önüne geçilebilmesine destek olmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Ersoy, “Domestos'un yoğun kıvamlı ve mikropları öldüren ürünleriyle, tüm dünyada çocukların önlenebilir hijyen problemleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları sağlık risklerinin azaltılması için çalışıyoruz. Çünkü çocukların hijyen konusunda yaşadığı sıkıntıların hem fiziksel, hem psikolojik etkilere neden olabileceğini biliyoruz. Yeni projemiz 'Hijyenik Tuvalet, Sağlıklı Gelecek' ile de hem okullarımızın hijyen standartlarının yükseltilmesi için tuvaletlerde iyileştirme çalışmaları yapıyoruz hem de okullarda temizlikten sorumlu olan yardımcı hizmet görevlilerine sağladığımız hijyen eğitimi ile süreçleri iyileştirmeyi ve okul yönetimlerine destek olmayı hedefliyoruz. Projemize 2018 senesinin mart ayında İstanbul'da Sarıyer Belediyesi işbirliği ile başladık ve 36 okulda proje öncesi ve sonrası yaptığımız ölçümler sonucunda, tuvaletlerin kullanılma sıklığının yüzde 25 arttığını gözlemledik. Okulların yeniden açıldığı bu dönemde de İzmir ile okullarda hijyen standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yıl sonuna kadar da farklı illerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın ikinci evleri olan okullarında da evlerine benzer bir tuvalet ortamı sunmak için hayata geçirdiğimiz bu projenin herkese ilham vermesini dileriz” diye konuştu.

Domestos Okul Programı hakkında

Domestos, özellikle çocukların, tıpkı evlerinde olduğu gibi, okullarında da mikroplardan arındırılmış temiz ve kullanılabilir tuvaletlere erişebilmesinin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlıkları için bir “hak” olduğunu; ayrıca çocukların yeni alışkanlıklar edinmelerinin daha kolay olması sebebiyle hijyen bilincinin çocuklar ile daha kolay yaygınlaştırabileceğini savunuyor. Bu sebeple Domestos Okul Programı kapsamında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışmalar gerçekleştiriyor. 2011 yılından bu yana Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile birlikte hayata geçirilen “Eğlen, Öğren, Hijyen” projesiyle çocuklara eğitim noktalarında hijyen eğitimi veriliyor. 2016 yılından bu yana da “Okullara Domestos Bağışı” (ODB) projesi kapsamında okul yönetimlerinden ve velilerden gelen talepler doğrultusunda il Milli Eğitim Müdürlükleriyle işbirliği yaparak okullara ürün bağışı yapıyor. Domestos, proje ile bugüne kadar 13 binden fazla okulu ziyaret ederek 3.6 milyondan fazla çocuğa fayda sağlamaya yardımcı oldu.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri