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Dominik Cumhuriyeti'nde kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı

Kontrolden çıkan tır önüne aldığı araçları benzin istasyonuna sürükledi.

Dominik Cumhuriyetinde kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı
Kontrolden çıkan tır ortalığı birbirine kattı - Web TV

26 Şubat 2017 19:35

Dehşete düşüren kazanın adresi Dominik Cumhuriyeti. Kontrolden çıkan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları önüne alarak sürüklemeye başladı. Önüne kattığı araçlarla birlikte metrelerce ilerleyen tır bir benzin istasyonuna daldı. Benzin pompasına çarparak durabilen araçlar alev almaya başlarken, istasyonda bulunanların canlarını zor kurtardıkları gözlendi. Kazanın ardından araçlarda bulunanlardan bazılarının arka camlardan dışarıya çıktıkları görüldü.

Feci kaza sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise bir bilgi edinilemedi.

Etiketler: dominik cumhuriyeti, kontrolden çıkan tır


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