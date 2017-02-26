Dehşete düşüren kazanın adresi Dominik Cumhuriyeti. Kontrolden çıkan bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları önüne alarak sürüklemeye başladı. Önüne kattığı araçlarla birlikte metrelerce ilerleyen tır bir benzin istasyonuna daldı. Benzin pompasına çarparak durabilen araçlar alev almaya başlarken, istasyonda bulunanların canlarını zor kurtardıkları gözlendi. Kazanın ardından araçlarda bulunanlardan bazılarının arka camlardan dışarıya çıktıkları görüldü.

Feci kaza sonucu ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda ise bir bilgi edinilemedi.