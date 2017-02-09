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Domuz bağı cinayetinde 3 sanık müebbet hapse çarptırıldı

Şişli’de Ermeni asıllı çift Hagop Yakup Demirci ve Seta Ayda Demirci’nin evinde hırsızlık yaptıkları ve Hagop Demirci’yi domuz bağı yöntemiyle öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 12 sanıktan 3’ü müebbet hapis ve 25 yıl hapse çarptırılırken, diğer 9 sanığın beraatine karar verildi.

Domuz bağı cinayetinde 3 sanık müebbet hapse çarptırıldı

09 Şubat 2017 10:28
Ermeni vatandaşı domuz bağı ile ödüren zanlılar kamerada - Tıkla İzle

İstanbul Şişli’de geçtiğimiz yıl Ermeni asıllı Hagop Yakup Demirci(87) ile eşi Seta Ayda Demirci’nin(79) yaşadıkları evi yağmaladıkları ve Hagop Demirci’yi domuz bağı yöntemiyle öldürdükleri iddiasıyla 12 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.

İstanbul 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin karar duruşmasına tutuklu sanıklar Aram Hovhannısyan, Artur Ayvazyan ve Serge Mikaelyan cezaevinden getirilirken, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşma salonunda Ermenice çeviri yapan tercüman da hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklar beraatlerini isterlerken, tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti. Demirci ailesinin avukatı ise tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, tutuklu sanıklar Aram Hovhannısyan, Artur Ayvazyan ve Serge Mikaelyan’ı Hagop Demirci’yi kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Sanıkların duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, bu cezayı müebbet hapse düşürdü. Mahkeme bu sanıkların, Seta Ayda Demirci’ye yönelik “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 15’er, “silahla yağma” suçundan 10’ar yıl, “mala zarar vermek” suçundan da 3 ay 10 gün olmak üzere toplamda 25 yıl 3 ay 10’ar gün hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.
Mahkeme, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle “yağmaya yardım, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etmek” ile suçlanan diğer 9 sanığın tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Olayın geçmişi
Şişli'de yaşayan Ermeni asıllı Hagop Yakup Demirci ile Seta Ayda Demirci çiftinin evine giren 3 hırsız, yaşlı çifti domuz bağıyla bağladıktan sonra kasadaki yüklü miktarda para ve mücevheratla kayıplara karışmıştı. Öğle saatlerinde eve gelen temizlik görevlisinin yaşlı çifti bulmasıyla ortaya çıkan olay sonrası 85 yaşındaki Hagop Yakup Demirci'nin boğularak hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tamamı Ermenistan vatandaşı 12 sanıktan tutuklu 3'ünün 1'er kez ağırlaştırılmış müebbetle, 41’er yıla kadar hapsini talep ederken, diğer sanıkların 6 ile 20 yıl arasında değişen oranlarda hapislerini talep etmişti.

Başak Akbulut 

 

Etiketler: Domuz bağı cinayeti


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