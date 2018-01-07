Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Konya-Beyşehir yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde henüz plakası belirlenemeyen bir araç içerisindeki kişi veya kişiler, henüz belirlenemeyen bir sebeple domuz bağı yöntemiyle bağlanan Muhammed C’yi (31) kullanılmayan tuvalete bırakarak olay yerinden kaçtılar. Muhammed C., akşam saatlerine kadar olay yerinde kaldı. Beyşehir’den otostop çekerek bir tır ile Konya’ya gelen Kerem S. (16) ile Yusuf B. (16) tuvalete gitmek için tırdan inerek yol kenarındaki boş araziye gitti. Bu sırada Muhammed C.’nin yardım çığlıklarını duyan iki arkadaş 2 kilometre uzaklıktaki uygulama yapan trafik polislerine durumu bildirerek yardım istedi. Ekipler, kısa sürede olay yerine giderek Muhammed C.’yi bağlı olduğu yerden kurtardı. Uzun süre boyunca aç ve susuz kalan genç adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muhammed C.’yi bulan çocuklardan Yusuf B, “Polis abilere haberverdik sonra buraya gelerek kurtadık. Biz arkadaşımla buraya geldik, ses gelince korktuk yola tekrar kaçtık. Bizi Beyşehir’den getiren şoför ben başıma bela alamam diyerek gitti. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İbrahim Yetkin