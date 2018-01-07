Diğer
Kategoriler

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

Konya’da kişi veya kişilerce boş bir arsadaki tuvalete domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edilen genç adam, tuvalete gitmek gitmek isteyen iki çocuk tarafından bulundu.

Domuz bağı yöntemiyle bağlanarak ölüme terk edildi

07 Ocak 2018 02:42

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi Konya-Beyşehir yolunun 10. kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde henüz plakası belirlenemeyen bir araç içerisindeki kişi veya kişiler, henüz belirlenemeyen bir sebeple domuz bağı yöntemiyle bağlanan Muhammed C’yi (31) kullanılmayan tuvalete bırakarak olay yerinden kaçtılar. Muhammed C., akşam saatlerine kadar olay yerinde kaldı. Beyşehir’den otostop çekerek bir tır ile Konya’ya gelen Kerem S. (16) ile Yusuf B. (16) tuvalete gitmek için tırdan inerek yol kenarındaki boş araziye gitti. Bu sırada Muhammed C.’nin yardım çığlıklarını duyan iki arkadaş 2 kilometre uzaklıktaki uygulama yapan trafik polislerine durumu bildirerek yardım istedi. Ekipler, kısa sürede olay yerine giderek Muhammed C.’yi bağlı olduğu yerden kurtardı. Uzun süre boyunca aç ve susuz kalan genç adam, olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Muhammed C.’yi bulan çocuklardan Yusuf B, “Polis abilere haberverdik sonra buraya gelerek kurtadık. Biz arkadaşımla buraya geldik, ses gelince korktuk yola tekrar kaçtık. Bizi Beyşehir’den getiren şoför ben başıma bela alamam diyerek gitti. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

İbrahim Yetkin 

Etiketler: domuz, Konya

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç