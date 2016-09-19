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Domuz diye oğlunu öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 85 yaşındaki bir adam, avda domuz zannederek oğlunu vurdu.

Domuz diye oğlunu öldürdü

19 Eylül 2016 11:41

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Ertan (85) ile oğulları A.E. ve Hüseyin Ertan (61), dün akşam Güre Mahallesi Kavlaklar mevkiinde domuz avına çıktı. İstanbul’da yaşayan ve Güre’de yazlıkları olan Mehmet Ali Ertan, iddiaya göre, gece karanlığında domuz geldiğini zannederek, oğlu Hüseyin Ertan’a ateş açtı. Sağ köprücük kemiğinden vurulan Hüseyin Ertan, hemen Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılmasına rağmen, kan kaybından kurtarılamadı. Oğlunu domuz sanarak vuran yaşlı adam gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.


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