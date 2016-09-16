Bünyesinde 28 çeşit memeli, 42 çeşit sürüngen ve çok sayıda bitki türünün yanı sıra deniz canlısını da barındıran Dilek Yarımadası - Büyükmenderes Deltası Milli Parkı geçtiğimiz günlerde bir grup hayvanseverin ziyaretine uğradı. Sahipsiz kedi ve köpekleri beslemek için milli parkı ziyaret eden grup, aralarında yavruların da bulunduğu bir domuz sürüsüyle karşılaştı. Yaşadıkları anları cep telefonuyla kaydeden grubun ilk etapta domuzlardan çekindikleri ancak daha sonra onları beslemeye başladıkları görüldü. Kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan Lale Edis isimli genç kız, “Yıllardır ormanlarda köpekleri beslerim, hayatımda ilk kez domuzları besledim. Çok akıllı ve mükemmel canlar. 10 kilo mama döktüm, bebekler nasıl da açtı” ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Hayvanseverler tarafından büyük beğeni alan paylaşım, binlerce kişiye erişti.

NURİ PİR