Olay, Bafra'ya 27 kilometre mesafede bulunan Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aziz Havuz (55) isimli vatandaş Alaçam Mahallesi'nden yaya olarak Çamaltı Mahallesi'ne giderken ormanlık alanda arkasından gelen yaralı domuzun saldırısına uğradı. Sol kolundan ve sol ayağından yaralanan şahıs, domuzun elinden zor kurtuldu. Telefonla yakınlarını araması üzerine olay yerine traktörle gelen yakınları yaralı Aziz Havuz'u Alaçam Mahallesi'ne kadar getirdi. Yaralı, buradan da 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.