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Don Kişot Balesi’nin prömiyeri 24 Şubat'ta yapılıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınan ışık tasarımı sponsorluğunu CK Enerji'nin üstlendiği Don Kişot Balesi'nin prömiyeri 24 Şubat akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde yapılacak.

Don Kişot Balesinin prömiyeri 24 Şubatta yapılıyor

21 Şubat 2018 12:54

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından Miguel de Cervantes’in aynı adlı romanından seçilmiş bazı bölümlerden esinlenilerek sahneye taşınan ışık tasarım sponsorluğunu CK Enerji üstlendiği Don Kişot Balesi'nin prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde 24 Şubat Cumartesi akşamı düzenlenecek.

Klasik balenin en ihtişamlı eseri

Ludwig Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosu’nda sahnelenen eser, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliğiyle klasik bale dünyasının en ihtişamlı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında değişmez bir yeri olan Don Kişot’u Ayşem Sunal Savaşkurt sahneye koyuyor. Orkestrayı Roberto Gianola’nın yöneteceği Don Kişot Balesi’nin dekor tasarımı İsmail Dede, kostüm tasarımı Gizem Bedil, ışık tasarımı ise Önder Arık tarafından yapıldı.
24 Şubat akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek prömiyer sonrasında eser; 27 Şubat, 14, 16, 20, 22 ve 23 Mart 2018 de saat 20.00 ‘de, 3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde ve 18 Nisan 2018 saat 20.30’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek. 

 

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