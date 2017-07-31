Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)’nün ortaklaşa yürüttükleri Uluslararası TÜBİTAK destekli (COST) bir proje ile soğuk stresine ve dona dayanıklı fasulye çeşidi geliştirildi.

Ülkenin yüksek kesimlerinden yıllardır çiftçilerin yetiştirdiği yaklaşık 829 civarında yerel fasulye genotipinin toplanıp laboratuvar ve arazi çalışmalarıyla yapılan proje, Antalya ve benzer ekolojilerde tarlada kış mevsiminde taze ve kuru fasulye yetiştirilmesine imkan sağlayacak. 3 yıllık bir çalışma olan soğuk stresine ve dona dayanıklı fasulye geliştirilmesi, 2015 yılında laboratuvar koşullarında çimlendirilip önce 5 derecede, daha sonra fide döneminde eksi 3 derece soğuğa ve dona dayanıklıkları test edildikten sonra dayanıklı genotipler belirlenerek arazi çalışmalarına alındı.

Antalya ve Bolu’da denendi

Arazi çalışmaları, Antalya ve Bolu koşullarında iki yıl boyunca denenerek, Bolu koşullarında 1 Nisan, Antalya koşullarında Şubat başlarında ekilerek, laboratuvarda dayanıklı çıkan yaklaşık 15 adet taze tüketime uygun, 11 adet ise kuru tüketime uygun genotip soğuk ve don olaylarını atlatarak ürün verdiği görüldü.

Fasulye ekili arazinin tanıtımı yapıldı

Bolu’da, Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan arazide ekimi yapılan yeni tür fasulyelerin tanıtımı yapıldı. Fasulyenin yetiştirilmesiyle ilgili bilgi veren Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi, fasulyenin 8-10 dereceden daha düşük sıcaklıklarda gelişemeyeceğini belirterek, “5 derecelik sıcaklıklara dayanıklılık bile iyi bir sonuçtur. Ama bizim çeşitlerimiz eksi 3 dereceye kadar dayanan genotipler var. Bu, Antalya ve benzeri ekolojilerde kışa dayanıklı fasulye yetiştirebilirsiniz demektir. Yada Bolu ve benzeri ekolojilerde erken ekerek, 1 ay daha erkenden taze fasulyeyi piyasaya sürebilirsiniz demektir. Bu da tarımcıları için de yetiştiriciler için de çok önemli bir sonuçtur” şeklinde konuştu.

Faruk Çidem