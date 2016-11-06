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Donald Trump apar topar kaçırıldı

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, katıldığı mitingde bir kişinin "Silahı var" diye bağırması üzerine kürsüden gizli servis ajanları tarafından apar topar uzaklaştırıldı.

Donald Trump apar topar kaçırıldı

06 Kasım 2016 14:12
Donald Trump apar topar kaçırıldı - Tıkla İzle

ABD’de iki gün sonra yapılacak başkanlık seçimleri öncesi adaylar son mitinglerini kritik eyaletlerde gerçekleştiriyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki seçimlerin kıran kırana geçtiği eyaletlerden olan Nevada’nın Reno kentinde miting düzenleyen Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump mitinge katılanlardan birinde silah olabileceği şüphesiyle kürsüden gizli servis ajanları tarafından uzaklaştırıldı.

Kürsünün hemen önünde yaşanan olayda çıkan arbedede kalabalık arasından, "Silahı var" sesleri yükseldi. Trump, gizli ajanları tarafından hemen kürsüden uzaklaştırılırken elini kemerine doğru atan ve silahı olduğu düşünülen şahıs güvenlik görevlileri tarafından yere serildi. Gözaltına alınan şahsın Trump karşıtı bir Cumhuriyetçi olduğu anlaşılırken gömleğinin altından Trump karşıtı slogan yazan tişörtü çıkarmak istediği öğrenildi. Şahıs silahsız olduğunun anlaşılmasının ve sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Büyük paniğe neden olan olaydan sonra Trump tekrar kürsüye dönerek konuşmasına devam etti.


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