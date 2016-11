DONALD TRUMP KİMDİR?

Donald John Trump, 14 Haziran 1946 Queens, New York doğumlu ABD'li iş adamı, siyasetçi, yönetici, girişimci ve yazar. Trump Organizasyonu'nun başkanı olan Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 ABD başkanlık seçimleri adayıdır.

Queens, New York'ta doğmuş, Pensilvanya'da bulunan Wharton Institu'de İşletme bilimleri eğitimi almıştır. Üniversite yıllarında babası Fred Trump'ın emlak ve inşaat firmasında çalışmıştır. Kariyeri sırasında oteller, kumarhaneler, golf sahaları ve daha birçok yapı inşa etmiştir. Trump: The Art of the Deal ve Trump: How to Get Rich gibi birçok kitap yazmıştır. 2000 ABD başkanlık seçimleri'nde Reform Partisi adayları arasında yer almıştır. Forbes iş dergisi tarafından hazırlanan Dünyanın En Zengin 400 İnsanı listesinde yer almıştır. 2004-2015 yılları arasında NBC kanalında yayınlanan ünlü reality show The Apprentice'de yer almıştır.

Trump, 2015 yılının Haziran ayında 2016 ABD başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını açıkladı. Seçim vaatleri hem ABD'de hem de dünyada büyük tartışmalara neden oldu.

Gençlik yılları ve eğitimi

Donald John Trump, 14 Haziran 1946 tarihinde iş adamı Frederick ve Mary MacLeod Trump'ın beş çocuğundan ikincisi olarak New York'un Queens ilçesinde doğdu. Trump'ın ağabeyi Fred Jr. Trump'ın alkol veya sigara alışkanlığı vardı ve alkolizm yüzünden 1981 yılında öldü. Donald Trump'ın baba tarafı Alman asıllıdır. Büyükannesiyle büyükbabası Baden'den ABD'ye göç etmişlerdi. Annesi ise İskoç kökenlidir. Dedelerinin hepsi Avrupa'da doğmuştur. Babası Fred Trump (1905-1999), Kallstadt'dan göç eden ebeveynleri ile Queens'de dünya'ya geldi. Baba Fred Trump, Almanya ve New York'ta en büyük gayrimenkul geliştiricilerinden biri haline geldi. Babası emlâkçılık yapıyordu. Donald Trump 1960'lı yılların başında liseyi kötü hal ve gidişi yüzünden, terk etmek zorunda kaldı. Ardından askeri akademide okudu ve 1968'den sonra Pennsylvania'daki Wharton Institute'de işletme bilimleri eğitimi gördü. Tek ve iki ailelik evlerin yapımında uzmanlaşan babasının şirketinde ayak işlerine baktı.

İş hayatı

2016 yılında sert barış ideolojisinin, Radikal İslam, IŞİD, atom ülkesi İran ve komünist Çin’e karşı caydırıcı silah olarak kullanılması sebebiyle Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi.

2012 ve 2016 ABD başkanlık seçimleri

Donald Trump 2012 ABD başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı. 2016 ABD başkanlık seçimleri için ise Cumhuriyetçi Parti adayının belirleneceği parti içindeki yarışa katılacağını açıklamıştı. Ve artık kendisi ABD'nin yeni başkanı.

Özel yaşamı

Alman asıllı Amerikalı iş adamı Frederick Trump'ın torunudur. Amerikalı iş adamı Fred Trump'ın 5 çocuğundan biridir. Maryanne, Frederick Jr., Elizabeth, Robert adında 4 kardeşi vardır. Donald Trump 3 evlilik yapmıştır bu evliliklerden 3 erkek 2 kız olmak üzere 5 çocuğu vardır. 1977 yılında atlet ve manken olan Ivana Zelníčková ile evlendi bu evlilikten Donald Trump Jr., Ivanka Trump ve Eric Trump olmak üzere 3 çocuğu oldu. 1991 yılında 16 yıllık eşinden ayrıldı. Boşandıktan 2 sene televizyoncu Marla Maples ile evlendi aynı sene bu evlilikten Tiffany adında kızı doğdu. Çift 1996 yılında ayrılma kararı aldı. 2005 yılında tasarımcı ve model olan Melania Knauss ile evlendi. Bu evlilikten 2006 yılında Barron Trump adında bir oğlu doğdu. Donald Trump ilk eşinden doğan Donald Trump Jr., Eric Trump ve İvanka Trump'ın iş dünyasında yer edinmesini istemiş, çocuklarının da bu işi öğrenmesi ve kendisinden sonra şirketi yönetebilmeleri için onları yanına almıştır. Firmasının resmi sitesinde bu üç çocuk The Next Generation olarak tanıtılmaktadır.