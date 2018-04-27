Diğer
Kategoriler

Donald Trump: 'Kore meselesi Obama döneminde çözülmeliydi'

ABD Başkanı Donald Trump, Almaya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı basın toplantısında, “Kore meselesi Obama döneminde çözülmeliydi” dedi.

Donald Trump: Kore meselesi Obama döneminde çözülmeliydi

27 Nisan 2018 22:17

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Beyaz Saray'da basın toplantısı yaptı. Trump, Kuzey Kore ve Güney Kore arasında yaşanan tarihi buluşmanın gerçekleşmesi için iki tarafı da teşvik ettiklerini söyledi. Kuzey Kore tamamen nükleerden vazgeçene kadar, Pyongyang üzerindeki baskılarının devam edeceğini söyleyen Trump, geçmiş yönetimin yaptığı hataları tekrar etmeyeceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Obama ile yaptıkları bir görüşme esnasında, Obama’nın kendisine Kuzey Kore meselesinin karşılaşabileceği en büyük problemlerden biri olabileceğini söylediği belirten Trump “Doğrusu söylemek gerekirse bunu Obama’nın daha önceden çözmesini isterdim. Keşke bunu başka bir yönetim yıllar önce çözseydi. Burada sadece Obama’dan öncesini kastetmiyorum, benden önceki tüm yönetimler için geçerli söylediklerim. Bu mesele çok önceden çözüme kavuşturulmalıydı. Şimdi değil. Bunu çözmek bana kalmamalıydı" dedi.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç