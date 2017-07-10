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Donald Trump'ın oğlu, Rus bir avukatla görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr’ın Seçim kampanyası döneminde kendisine Clinton hakkında bilgi vermeyi vadeden bir Rus hukukçu ile görüştüğü ifade edildi.

Donald Trumpın oğlu, Rus bir avukatla görüştü

10 Temmuz 2017 11:05

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr’ın kendisine Clinton hakkında bilgi vermeyi vadeden Rus hukukçu Natalia Vaselnitskaya ile görüştüğü belirtildi. Fakat Trump'ın oğlu, Vaselnitskaya’nın başkan adayı Hillary Clinton hakkında işe yarar bir bilgi vermediğini söyledi. Toplantıda Trump'ın damadı Jared Kushner ve kampanya başkanı Paul J Manafort'un da yer aldığı söylendi.

FBI ve Kongre yetkilileri, Trump'ın kampanya yetkililerinin Clinton'un kampanyasını baltalamak için Kremlin ile iş birliği yapıp yapmadığını araştırıyor. Soruşturmada henüz herhangi bir anlaşma bulgusuna rastlanmadı.
Avukat Vaselnitskaya ile gerçekleştirilen ve Kremlin ile bağlantısı olduğu iddia edilen toplantının, Trump'ın Cumhuriyetçi adaylığını güvence altına almasından iki hafta sonra, 9 Haziran 2016'da New York'ta Trump Tower da gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Görüşmenin, bir Rus vatandaşı ile Trump'ın yakın çevresinden bir kişinin yaptığı onaylanmış ilk özel toplantı olarak kaydedildi.


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