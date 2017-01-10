Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölünün bir kısmı dondu. Bu durumu fırsat bilen aksiyonseverler Büyükçekmece gölüne akın etti. Göl üzerinde Snowkite yapan iki kişi renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı o anlar kayak merkezlerini aratmadı. Snowkite yapmak için Büyükçekmece gölüne gelen Serdal Varol, “Şuan burada zor duruyorum. Rüzgar baya kuvvetli ve Kite'ım beni sürekli oynatıyor. Bugün ki en büyük avantajlardan birisi buranın donmuş olması ve karla kaplanmış olması. Alan eğitim için inanılmaz uygun bir yer. Buradan bu sporu geliştirmek isteyenlere şiddetle tavsiye ediyorum” dedi.

“Hayaller Erciyes'ti gerçekler Çatalca Ahmediye Köyü”

Diğer başka bir adrenalin tutkunu Barış Tutuk ise , “Kayseri'ye gidecektik hafta sonu. Yoğun kar yağışı nedeniyle uçak iptal oldu. Snowkite yapıyoruz. Şuan Büyükçekmece gölünün üzerindeyiz. Şu gördüğünüz gölün bir kısmı donmuş durumda. Snowkite için oldukça ideal bir yer. Alan çok düz, herhangi bir kayalık yok. Hayaller Erciyes'ti gerçekler Çatalca Ahmediye Köyü” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Snowkite sporu adrenalin tutkunu gençlerin yeni tutkusu oldu. Özellikle Kayseri Erciyes'te yapılan bu spor iplerin ucundaki bir uçurtmayı, bele bağlanan kemerle ve kontrol barı sayesinde kullanıp, ayağa da bir sörf tahtası ile karla kaplı alan üzerinde ilerlenmesi sağlanıyor.

Volkan Kayalar

