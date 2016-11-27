Ardahan Çıldır ilçesi sınırlarında bulunan ve yarısı Gürcistan'a ait olan sınır gölü Aktaş tamamen dondu. Göl kıyısındaki köylüler, hayvanlarını buz kırarak sulamaya çalışken çocuklar ise yüzeyi tamamen donan göl üzerinde kızak kayarak gönüllerince eğlendi.

Hayvanların su ihtiyacını Aktaş gölünden temin ettiklerini ifade eden Tazebey Üçtepe isimli vatandaş, "Göl yüzeyi tamamen don. Bizde buzları kırarak hayvanlarımızın su ihtiyaçlarını gideriyoruz." dedi.

Buz tutan göl, doğal güzelliğiyle dikkat çekerken, çocuklar da göl üzerinde kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Yüzeyi tamamen buz tutan Gölde kızakla kaymanın keyifli olduğunu söyleyen çocuklar, ’’Bugün tatil olduğu için göl üzerinde kızak yapıyoruz. Ve çok hoşumuza gidiyor.’’ ifadelerinde bulundular.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 25 derece olarak kaydedildi.

Olgun Yıldız