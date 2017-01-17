Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Donan gölde kırılan buzdan sulara düşen inek kurtarıldı

Donan gölde kırılan buzdan sulara düşen inek kurtarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, su ihtiyacını karşılamak üzere göl sahiline gelen bir inek çıktığı buz tabakasının kırılması üzerine sularda boğulmak üzereyken son anda boynuna takılan iple çekilerek boğulmaktan kurtarıldı.

Donan gölde kırılan buzdan sulara düşen inek kurtarıldı

17 Ocak 2017 22:57
Donan gölde kırılan buzdan sulara düşen inek kurtarıldı - Tıkla İzle

Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan Çiftlik Mahallesi’nde büyükbaş hayvan besleyen Musa Yılmaz, sulama ihtiyacı için sürüsünü çevredeki kar örtüsü altındaki açık alana çıkardı. Yüzeyi donan Beyşehir Gölü kıyısına gelen sürü içerisindeki bir inek, balıkçı teknelerinin bulunduğu limanda buz kütlesinin üzerine çıktı. Kırılan buzların arasında göl sularına düşen ve kendi çabalarıyla kurtulmaya çabalayan inek, bir süre sonra dermansız kalıp takati kesilince imdadına kıyıya koşarak gelen sahibi yetişti. Ancak, sahibinin de çabaları ineği kurtarmaya yeterli olmayınca, çevreden yardım istedi. Bu esnada, hayvan sahibinin yardımına çekim için tesadüfen bölgede bulunan gazeteciler koştu. İneğin kırılan buzlar arasında göl sularına gömüldüğünü fark ederek kıyıya koşan fotoğraf meraklıları ve gazeteciler, kırılan buzlar altından ineği boynunda bağlı olan urganı çekerek kurtarmayı başardı. İnek, uzun uğraşlar sonrasında boğulmaktan kurtuldu.

Hayvan sahibi Yılmaz, ineğini kurtararak kendisine yardım eden basın mensupları ile fotoğrafçılara teşekkür etti. 

Ali Rıza Önses


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!