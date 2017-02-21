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Donan mazot filtresini fön makinesiyle ısıttı

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Ardahan adeta buz tuttu, araçlar soğuktan çalışmadı. Aracının donan mazot filtresini fön makinesi yardımıyla ısıttı.

Donan mazot filtresini fön makinesiyle ısıttı

21 Şubat 2017 11:52
Donan mazot filtresini fön makinesiyle ısıttı - Tıkla İzle

Ardahan’da vatandaşlar soğukla mücadele etmeye devam ediyor. Eksi 32 dereceyi gören Ardahan'ın Göle ilçesinde iş yerlerinin camları buzla kaplanırken, araçlar soğuktan çalışmadı. Aracı çalışmayan Uğraş Karataş çareyi fön makinesinde buldu. Karataş, soğuk hava nedeniyle donan mazot filtresini fön makinesi yardımıyla ısıtarak açmaya çalıştı.

Karataş, "Aracımız sabahtan beri çalışmıyor. En son çareyi fön makinesinde bulduk ve çalıştı ama şimdi de filtre dondu. Şimdi de donan filtre ile uğraşıyoruz. Cemre düştü ama biz araçlarımızı çalıştıramıyoruz." dedi. Okan Ulutaş ise, "Şubat ayının 20’si ve gördüğünüz gibi iş yerlerinin camları tamamen buz tutmuş. Sabahları eksi 30 dereceleri bulan soğuk nedeniyle araçlarımızı çalıştıramıyoruz. Burası gerçekten çok soğuk ve donuyoruz." şeklinde konuştu.

OLGUN YILDIZ 

Etiketler: ardahan, fön makinesi, soğuk hava, Uğraş Karataş


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