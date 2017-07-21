Donanımlı odyometristler ile sağlıkta nitelik daha da artacak

Odyometri, işitme ve işitme kayıplarının ölçülerek, tanı alması, tedavi edilmesi, bebeklerde erken tanı, işitme kaybı saptanırsa erken dönemde cihazlama, denge bozukluğu olan hastaların tanı ve tedavisi, kulak burun boğaz hastalıkları kliniklerine odyometrik destek verilmesi, sözü edilen bireylerin tedavisi ve yaşam konforlarının tekrar kazandırılmasını sağlayan bir sağlık hizmeti alanı. Özellikle son yıllarda önem kazanan sağlık hizmetlerindeki kalite ve akreditasyon, hastane sayısındaki artış, nitelikli sağlık ekibine duyulan ihtiyacı da artırırken, odyometristlere de olan ihtiyaçta bir artış söz konusu. İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü’nde uygulamalı eğitim ile birlikte en donanımlı odyometristler yetiştirmeyi hedefliyor.



İAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Odyometri Program Başkanı Öğr. Gör. Gülçin Gümüş, son yıllarda önem kazanan sağlık hizmetlerindeki kalite ve akreditasyon, hastane sayısındaki artış, nitelikli sağlık ekibine duyulan ihtiyacı da artırdığına işaret ediyor.

Nitelikli sağlık hizmeti

En son teknoloji ile hazırlanmış laboratuvarlarda uygulamalı olarak eğitimlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Öğr. Gör. Gümüş, donanımlı odyometristlerle piyasaya sağlık hizmeti elemanı yetiştirdiklerine de vurgu yaptı. Gümüş aynı zamanda odyometri teknisyenlerinin sağlıkta önemli bir ihtiyacı gidereceğini de söyleyerek, sağlık sektöründe önemli bir atılımın olduğu Türkiye’de yetişen yeni sağlık hizmeti personelinin sağlıkta niteliği daha da artıracağını ifade etti.

Öğr. Gör. Gümüş, bilimsel yönden iyi donatılmış, uygulama yönünden iyi eğitilmiş, güvenilir odyometrik tetkikler yapan ve bunu yaparken hastanın tıbbi danışmanları olan hekimlerle işbirliğini koruyan, insana ve etik kurallara saygılı, gelişmeleri yakından izlemeye hevesli odyometristler yetiştirmeye odaklandıklarını söyledi. Gümüş aynı zamanda Odyometri Programı’na girmek isteyen öğrencilerin, insan sağlığı ile ilgili olan bu konuda, direkt hasta ile ilişkili olduklarını ve hastaya karşı titiz ve sabırlı bir yaklaşım içinde olmalarının gerektiğini bilmelerinin önemine dikkat çekti. Gümüş, “Hasta ilişkileri özel nitelik taşımakta olup, titiz ve sabırlı bir yaklaşım gerektirir. Odyoloji yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olduğu için bu mesleği seçeceklerin mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin çok iyi düzeyde olması gerekir” dedi.



Yıl boyunca teori ve uygulama eğitimleri

İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Programı’nda birinci yıl fizik ve akustik fizik, temel odyoloji, gelişim psikolojisi, anatomi ve fizyoloji, işitme ve konuşma anatomisi gibi temel dersler; ikinci yıl ise kulak burun boğaz hastalıkları, işitme cihazları, odyometrik cihazlar ile ilgili mesleki dersler veriliyor. Ayrıca öğrencilere akademik eğitim yılı boyunca kulak burun boğaz-odyoloji kliniklerinde ve ileri teknoloji cihazlarla donatılmış Odyoloji Laboratuvarı’nda, Pürton Odyolojik Test Yöntemleri, Objekti Odyolojik Test Yöntemleri, Odyometrik Konfigürasyon Oluşturma ve Yorumlama, Kulak Kalıbı Çalışmaları, İşitme Cihazı Uygulama, Uyum ve Yararlanım Çalışmaları, Çocuk Odyometrisi Uygulamaları ve Vestibüler Sistem Test Yöntemlerini uygulama ve yorumlama gibi eğitimler de veriliyor.

Sağlıkta geniş kariyer olanakları

Yeni ve hızla ilerleyen bir bilim dalı olan Odyoloji Programı’nı seçecek adayların mesleki performanslarının ve araştırma isteklerinin yüksek düzeyde olması gerektiğini belirten Öğr. Gör. Gülçin Gümüş, programın sunduğu kariyer olanaklarını da şöyle ifade ediyor: “Mezunlar odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Denge sistemi ile ilgili vestibüler testleri uygulayabilirler. İşitme Engelliler Okulları ve benzer kuruluşlarda çalışabilirler. Doğum kliniklerinde yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilirler, okullarda işitme tarama testleri yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı firmalarında çalışabilirler. Günümüzde giderek sayısı artan ‘Gürültülü İşyerlerinde Korunma’ programı dâhilinde, fabrikalarda danışman olarak ve ortam sesini ölçen firmalarda çalışabilirler. Hastane ve kliniklere odyometrik cihaz kuran ve kontrol eden firmalarda ‘Odyemetri Teknisyeni’ veya ‘Odyometrist’ olarak çalışabilirler.”

Yükselme fırsatı

Gümüş, öğrencilerin odyometri ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık yöneticiliğine özgü temel bilgileri de almalarının, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebilmelerine fırsat tanıdığına vurgu yapıyor. İkinci öğretim imkanı da bulunan iki yıllık ‘Odyometri Programı’nı başarıyla tamamlayan mezunlar, dikey geçiş sınavı ile ‘Fizik’, ‘Odyoloji’, ‘İşitme Engelliler Öğretmenliği’ gibi lisans bölümlerine dikey geçiş yapabiliyor.