Samsun’da 3 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, İlkadım Belediyesi de evlerinden iş yerlerine veya hastanelere erken gitmeye çalışan vatandaşlara çorba ikram etti. Hastane önleri ve duraklar gibi yaklaşık 10 yerde 5 bin kişiye çorba dağıtımı yapan İlkadım Belediyesi, uygulamanın gün boyu devam edeceğini bildirdi. İlkadım Belediyesinin çorba dağıtımından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti.

Samsun’un 10 farklı noktasında ve seyyar olarak çorba dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Özcan Yılmaz, “Başkanımız Erdoğan Tok’un talimatları ile bu saat 06.00’da çorba dağıtımına başladık. Sabah evinden erken kalkıp işe yetişmeye çalışan vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Bir nebze vatandaşlarımızı ısıtma adına işe giden vatandaşlarımızla çorbamızı paylaştık. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderme adına yemek yapamayan, hasta olan, eşinden boşanmış olan vatandaşlarımıza yılın her günü sıcak yemek ikramımız oluyor. Bugün de vatandaşlarımızın sabah erken işten aç karnına çıktıklarını düşünerek, aş evimizdeki 4 aşçımız ile birlikte Samsun’un insan hareketinin fazla olabileceği noktalarda insanlarımıza çorba ikramında bulunmuş olduk” dedi.

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