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Dondurmadan çıkan lüks otomobili sermaye yapacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dondurma firmasının yaptığı çekilişte çıkan lüks otomobil talihli tarafından teslim alınarak ilçeye getirildi.

Dondurmadan çıkan lüks otomobili sermaye yapacak

03 Kasım 2017 12:17

Ağabeyleriyle İstanbul'da aracı teslim alan talihli Engin Yiğenoğlu, “Üç yıldır dondurma çubuklarını biriktiriyor, şifrelerini gönderiyordum. Çıkacağını tahmin etmiyordum. Her şey aniden gelişti. Tabii ki ağabeylerimle beraber aracı değerlendireceğiz. Mesleğimiz olan bisiklet tamirciliğine de devam edeceğiz” dedi.
Dondurma çubuğundan çıkan arabayı getirmenin sevincini yaşayan ağabey Mustafa Yeğenoğlu, “Yediğimiz dondurmalarının çubuklarında bulunan şifreleri üç senedir şifrelerini gönderiyorduk. Çıkacağı ümidini taşımıyorduk ama her attığımız şifreleri aralıksız gönderip takip ediyorduk. Sonuçta sevinçliyiz. Bizim için hediye oldu” diye konuştu.

“Arabayı satıp sermaye yapacağız”

Çıkan arabayı sermaye olarak değerlendireceklerini söyleyen ağabey Murat Yeğenoğlu, “Olayı ilk öğrenen bir arkadaşım olmuş. Daha sonra bana haberini getirdi. Tabii ki önce çok şaşkınlık içindeydim. Bundan sonra arabayı kullanmak yerine onu satarak sermaye yapmayı düşünüyoruz. Bisiklet tamircilik işine devam edeceğiz. Sonuçta bu bizim baba mesleğimiz. Üç kardeş omuz omuza verip sermayeyi yine işimizde kullanmayı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.  

Hamza Alp

Etiketler: donruma, lüks araba, ordu, sermaye

 

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