Dondurucu soğukta değil, kavurucu sıcakta da unutulmadılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle hava sıcaklıklarının oldukça arttığı şu günlerde sokaklarda yaşayan kimsesizleri unutmadı. Özellikle kışın dondurucu soğukları sırasında barınma olanağı olmayan evsizleri Müyesser Turfan Güçsüzler Evinde konuk eden büyükşehir belediyesi, yazın aşırı sıcaklarında da kimsesizlere kucak açtı. Ailevi, ekonomik ya da ruhsal nedenlerle sokakta yaşamaya başlayan; parkları, bahçeleri, köprü altlarını, kaldırımları ve bankamatikleri kendine mesken edinenler, bunaltıcı sıcaklar sırasında da Güçsüzler Evine sığındı.

Sokaktaki kimsesiz erkeklere yılın 12 ayı hizmet veren Türkiye’nin tek belediye kuruluşu Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, yazın aşırı sıcaklarında ortalama 52 kişiyi ağırlıyor. Güçsüzler Evine gelenlerin sağlıktan giyime kadar her türlü ihtiyaçları gideriliyor.



18-60 yaş arası evsiz erkeklere kucak açan Örnekköy’deki bu merkez, öncelikle banyo olanağı ve temiz giysi olanağı sağlıyor. Ardından yemek ve yatak gibi temel ihtiyaçları karşılayıp sağlık hizmeti verilirken, Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, Güçsüzler Evinde 3 ay süreyle misafir edilebiliyor. 60 yaş üzerinde olanlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda huzurevi-bakımevi merkezlerine yerleştiriliyor. Huzurevi sırası için bekleyenler, 3 ayı geçse de Müyesser Turfan Güçsüzler Evinde kalmaya devam ediyor. Çalışmaya uygun olanlar ise İş ve İşçi Bulma Kurumu’na yönlendirilerek iş bulmaları sağlanıyor.



Güçsüzler Evinde iki aydır kalan 64 yaşındaki Mehmet Boyacıoğlu, düşüncelerini şöyle anlatıyor:

“Burada üç öğün yemek yiyoruz; sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği hepsi de çok güzel. Çalışan elemanlar çok iyi. Çamaşırımız yıkanıyor, temiz yaşama imkanı buluyoruz. İçeride klima çalışıyor. Gece-gündüz bu sıcaklarda sokaklarda bırakmadılar bizi.. Burada çalışan he