Dinar Belediyesi'ne bağlı Marsyas Su Çıkan Park Sosyal Tesisleri'ndeki şelale, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile dondu. Hava sıcaklığının eksi 10’lara kadar düştüğü kentte ve Dinar ilçesindeki şelalenin donduğunu gören vatandaşlar şaşkınlarını gizleyemedi. Yaklaşık 25 metre yükseklikten dökülen şelalenin suyu dondurucu havada buz tuttu.

Kartpostallık görüntülerinde oluştuğu yerde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar ise göz kamaştıran doğa olayı ile ilgili şunları söyledi: “Bu şelale ilçemizin simgesi, Büyüm Menderes Nehri’nin doğduğu yer. Bu sene çok soğuk oldu bir an da. Dolayısı ile gördüğünüz gibi bu şelale dondu ve çok da güzel bir görünüm verdi. Sanki burası bir Pamukkale görünümünde çok hoş bir görüntü. Dolayısı ile bunu Dinar halkı gördüğü için her gün bu güzel manzarayı görmeye geliyor.”

Gökten Ceylan