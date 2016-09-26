Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. İddialara göre henüz kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, saat 17.00 sularında Kandıra ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcunun önüne gelerek dükkanı incelemeye başladı. Şüpheli hareketleri nedeniyle çalışanlar tarafından fark edilen şahıs, 17.30 sıralarında elindeki döner bıçağıyla içeriye girerek iş yeri sahibine ve çalışanlara dükkanı terk etmelerini söyledi. Dükkandan çıkmayı reddeden çalışanlar ise alarm düğmesine basarak polise haber verdi.

Polis etkisiz hale getirdi

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri sahibini ve çalışanları güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Daha sonra döner bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından teslim olması yönünde ikaz edildi. Yaklaşık 15 dakika süren ikna çabası sonuç vermeyince polis ekipleri kuyumcuya girerek zanlıyı etkisiz hale getirdi. Arbede sırasında bacağından yaralanan zanlı ambulans ile Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ünal Cankurt

KOCAELİ