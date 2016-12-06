Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Özcan hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ örgütü ile ilişkili olduğu ve örgüt toplantılarına katılıp maddi yardımda bulunduğuna ilişkin ihbarda bulunulduğu kaydedildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Ali Özcan ile ilgili bazı tanıkların dinlendiği kaydedilen iddianamede, bir tanığın Özcan'ın PVC işi yaptığını, alacağı meblağdan FETÖ adına himmet parası kestiğini söylediği iddia edildi. İddianamede bir başka tanık da şüphelinin Maltepe'deki işyerinin üst katında örgüt toplantıları yaptığını ileri sürdü.

İddianamede bir tanığın, Ali Özcan'ın muhasebecisi Ali Kılıçarslan'ın Pensilvanya'ya 30-40 milyon lira göndermeleri gerektiğini söylediğine ilişkin ifadelerine yer verildi.



Şüpheli Ali Özcan'ın ev ve işyeri aramalarında FETÖ'nün şifreli parası olduğu iddia edilen F serisi 1 dolar bulunduğu öne sürüldü. 1 doların Gülen ile ilgili bir kitabın içinde bulunduğu ileri sürüldü. Soruşturma kapsamında Özcan'ın çok sayıda yurtdışı seyahati olduğu, Bank Asya ile çalıştığı hatta işyerinde düzenli olarak örgütün abi ve ablalarına yemekler verdiği ileri sürüldü.

OĞLU İÇİN DE İDDİANAME DÜZENLENDİ

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ali Özcan'ın yanı sıra oğlu Arif Özcan ve muhasebe müdürü Ali Kılıçarslan hakkında da iddianame düzenlendi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçu kapsamında hazırlanan iddianamede Ali Özcan ve diğer şüpheliler, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacaklar.