Dönerli Pizza Pizzabulls'un en tercih edilen pizzası oldu

Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, Türk halkının et ağırlıklı pizzayı sevdiğini ve bundan yola çıkarak geliştirdikleri Dönerli Pizza ile de 2 ay gibi kısa sürede büyük başarı yakaladıklarını belirtti. Seyrantepe’de açılan yeni şube ile 46 şubeye ulaştıklarını söyleyen Kırbeyi 2018'de 60 şubeye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin pizza zincirlerinden yüzde 100 Türk markası olan Pizzabulls 2 ay önce geliştirdiği innovatif ürünü 'Dönerli Pizza'yı tüketicileri ile buluşturdu. Türk halkının et ağırlıklı pizzayı sevdiğini ve bundan yola çıkarak geliştirdikleri Dönerli Pizza ile de 2 ay gibi kısa sürede büyük başarı yakaladıklarını belirten Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, geleceğe yönelik yatırım planlarını da açıklandı. Türkiye’de nüfusun yüzde 40’nın henüz hiç pizza yemediğini vurgulayan Kırbeyi, "Pizzayı tatmamış bu kitlenin pazar için önemli bir hedef. 10 yılda 46 şubeye ulaşan Pizzabulls bunun en iyi örneği. 2006’da açtıkları ilk Pizzabulls’dan bugüne gelinceye kadar istikrarlı bir büyüme gösterdi. Büyürken franchise modelini tercih eden Pizzabulls’un şubelerinin 43’ü yatırımcılara ait. Ağırlıklı olarak İstanbul’da bulunan markanın Karabük, İzmit, Eskişehir,Rize ve geçen yıl zincire katılan Trabzon’da şubeleri var" dedi.

Karadeniz pidesine rakip

Karadeniz’in pizzayı sevdiğini söyleyen Kırbeyi, bölge yatırımcılardan yoğun ilgi gördüklerini söyleyerek, "Bu yıl Trabzon’da ikinci şube açılacak. Onu Ordu ve Giresun takip edecek. Karadenizliler özellikle kavurmalı pizzayı sevdi. Bölge insanı pideyi seviyor, bizim pizzalarımızın lezzetini kendilerine yakın buldular. Karadeniz’deki şubelerimiz en iyi satış yapanlar arasında ilk 10’da yer alıyor. Yakından bütün Karadeniz’e pizza servisi yapacağız”.

2018 hedefi 20 şube

2018’de 20 tane Pizzabulls şubesi açılması planlanlayan şirket; Kayseri, Malatya, Konya, Bursa, Ankara, Antalya, Adapazarı ve İzmir ilk sırada yer alıyor. Tüm Türkiye’de franchise vereceklerini açıklayan Kırbeyi, yatırım bedelinin diğer rakiplere göre çok düşük olduğunu belirterek, "Yatırımcı 2-2,5 yılda geri dönüşü alabiliyor. Pizza zincirleri arasında yatırım bedeli en düşük, karlılığı en yüksek olan firmayız. Yatırımdan kar etmiyoruz, ürün satışlarında da fiyatı düşük tutuyoruz dolayısıyla biz de yatırımcı da kar ediyor. Yatırımcılarımız arasında dördüncü şubeyi açanları var" ifadelerini kullandı.

Bir pizza restoranı olmadıklarına dikkat çeken Kırbeyi, “Bizim işimiz en iyi pizzayı en hızlı ve sıcak servis yapmak. Türklerin pizzadaki tercihine gelince Karışık pizza Türklerin en fazla sipariş ettikleri tür. Damak tadına düşkün olanların tercihi ise kavurmalı pizza ile ton balıklı karidesli pizza. Bir klasik olarak pastırmalı ve sucuklu pizza da Türklerin vazgeçemedikleri arasında" şeklinde sözlerini sonlandırdı.