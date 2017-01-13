Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kandıra yolundaki 7 yıldızlı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarının sıcak ortamda tedavi ve rehabilite edilmesini sağlıyor. Çalışmalarıyla Türkiye’de birçok belediyenin gelip inceleme yaptığı merkezde kuvözden alttan ısıtmalı barınaklarına, küvetten son teknolojik röntgen ve ultrason cihazları ile sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Son olarak merkeze kurulan ani ısıtıcılı odalarıyla da kış günlerinde donma tehlikesi geçiren sokak hayvanlarının yeniden hayata tutunmaları sağlanıyor.

Antibakteriyal kafesler alttan ısıtılıyor

Sokak hayvanlarının sağlığı için her türlü imkanın sağlandığı merkezde kafeslerin hijyeni ön planda tutuluyor. Bakteri üretmeyen antibakteriyel fayanslarla kaplı kafesler, hayvanların hastalık kapmalarını önlüyor. Alttan ısıtmalı tasarlanmış kafesler, hayvanların soğuk havalarda üşümemesini de sağlıyor. Kafesler ayrıca her gün düzenli olarak dezenfekte edilerek gerekli hijyen sağlanmış oluyor.

Yavru hayvanlara özel kuvöz

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki ilgi çeken bir hizmet ise hayvan yavruları için kullanan kuvöz cihazı. Yavru köpek ve kedilerin ameliyat sonrası gibi zayıf kaldığı dönemlerde kullanılabilen kuvöz, hayvanların daha sağlıklı olmasını sağlayarak olumsuzlukların önüne geçiyor. Özel kliniklerde bile çok az bulunan kuvöze alınan yavru hayvan optimum ısı, nem ve havayı alarak sağlıklarına daha erken kavuşturuyor. Ameliyatlarda kullanılan alet ve teçhizat ise özel sterilizasyon cihazında sterilize ediliyor.

Ultrason ve röntgen ile tespit yapılıyor

Merkezde dermatolojik yönden sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarına özel küvet ile hizmet veriliyor. Uyuz gibi hastalıklara karşı özel şampuanlarla bu küvette yıkanan hayvanlar, iğneleri yapıldıktan sonra tekrar normal odaya alınıyor. 1 dakikadan az bir sürede sonucun alındığı röntgen cihazı, gebelik ve iç organlarındaki hastalık tespiti için kullanılan ultrason cihazı ise son teknolojik aletlerden seçilmiş. Kan testi cihazı ise sokak hayvanlarının tedavisi başlamadan önce kan sayımı yapılmasını sağlıyor.

Kanser hastası hayvanlar tedavi ediliyor

Her gün 24 saat boyunca kamera ile izlenen merkezde, trafik kazası, silahlı ateş yaralanması ve mevcut bir hastalığından dolayı tedavi olan hayvanların yaşadığı bölümde özel işlemler uygulanıyor. Her hayvanın cinsi, geliş sebebi, hastalığı, tedavileri gibi bilgilerin yer aldığı hasta kartlarının olduğu bu bölümde kanserli hayvanlar dahi yer alıyor. Hayvanlar, gerekli tedaviler ile sağlıklarına kavuşturuluyor.

Son bir yılda 5 bin köpek tedavi edildi

Merkezdeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kocaeli Büyükşehir Veteriner Şube Müdürü Muhammet Feyzi Karabıyık, "Buranın genel hatlarıyla çalışma esasları 5198 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre belirlenmiştir. Buraya gelen köpeklerimizi kısırlaştırıyoruz. Tedaviye muhtaç olan hayvanlarımızı tedavi ediyoruz. Küpe ve aşılama yaparak iyileşme dönemleri sonunda alındıkları ortama bırakıyoruz. Biz burada 2016 yılı içerisinde 5 bin köpeği kısırlaştırdık. Yine 5 binin üzerinde köpeği tedavi ederek bin 10 köpeği sahiplendirdik" dedi.

7 bin ziyaretçiden bin kişi hayvan sahiplendi

Tesisi ziyarete gelenlerin sayılarında her geçen gün artış olduğunu belirten Karabıyık, "Aynı zamanda 7 bin ziyaretçi kabul ettik. Bunların bin 10 tanesi bizden hayvan sahiplendi. Daha çok hayvan satın almaktansa buradaki hayvanların bir şekilde sahiplendirilip bir yuvaya kavuşması için çalışma yapıyoruz. Bunun yanında 26 eğitim kurumundan gelen çocukları burada misafir ettik. Bu çocuklara, hayvanlarla doğru iletişim üzerine bilgiler verdik. Aynı zamanda ilimizdeki ulaşılması zor noktalardaki hayvanların beslenmesiyle ilgili hem ilçe belediyelerimize mama desteği olarak hem de buradaki ekiplerimiz mama götürerek çalışma yapıyoruz. Aynı çalışmaları kuşlarla ilgili de yapıyoruz" diye konuştu.

Hayvan hakları temsilcileri tesisten memnun

Kocaeli Büyükşehir Veteriner Şube Müdürü Muhammet Feyzi Karabıyık son olarak tesisi gezen ziyaretçilerin ve hayvan hakları dernekleri temsilcilerinin çok memnun kaldıklarını ifade etti. Karabıyık, böyle bir tesisin ile ve ülkeye kazandırılmasından dolayı ziyaretçilerin vasıtası ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

Gürcan Yılmaz - İsmail Gündüz

