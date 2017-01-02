Kötü hava koşullarından etkilenen sokak hayvanlarına yardımlarını sürdüren Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlileri duyarlı bir vatandaşın yerde hareketsiz halde gördüğü kediyi bildirmesi sonucu harekete geçen bakımevi ekipleri donmak üzere olan kediyi bakımevinde tedaviye aldı. Yapılan muayene sonucu donmak üzere olduğu tespit edilen kedi tedavi sonrasında yeniden yürümeye başlarken, üşümeye bağlı oluşan üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bakımevindeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi.

Diğer yandan Çorlu Gölbaşı Parkı’nda da görevli güvenlik ekiplerinden gelen ihbar üzerine park alanına giden hayvan bakımevi ekipleri, göl içindeki bir ağaçtaki misinaya takılı kalan kargayı itfaiye ekiplerinin yardımıyla asılı kaldığı yerden kurtararak bakımevinde tedavi altına aldı. Kanadına dolanan misinadan kurtarılan karga, yapılan muayenenin ardından yeniden doğaya salındı.



