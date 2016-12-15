Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kar yağışı ile birlikte yaşanan şiddetli tipi sonucu evlerinin çatısı uçan aile donma tehlikesi geçirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, Elbistan ilçesine bağlı Beyyurdu Mahallesi’nde ikamet eden Zeynep Güzel (63), gelini ve iki torununu donmak üzereyken son anda kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhammet Özer

KAHRAMANMARAŞ