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Donmaktan son anda kurtarıldılar

Kahramanmaraş’ta gezmek için çıktıkları dağda mahsur kalan iki genç, donmaktan son anda kurtarıldı.

Donmaktan son anda kurtarıldılar

30 Ocak 2017 00:00

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesinde bulunan Engizek dağına gezmek için çıkan Ali Sürmen (24) ile Nuh Çakıl (26), Karatut mevkiinde dengelerini kaybetmesi sonucu 300 metrelik uçuruma düştü. Bir süre sonra kendilerine gelen iki arkadaş, bedenlerinde yaşanan kırıklar nedeniyle cep telefonuyla Çağlayancerit Belediyesinden yardım istedi. Alınan ihbarla harekete geçen belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla birlikte yola çıktı. Belediye ekipleri ve jandarma telefon sinyallerinden tespit ettikleri iki gence 3 saat sonra ancak ulaşabildi. Sağlık ekiplerince ilk tedavileri olay yerinde yapılan iki genç, battaniyelerle ısıtılmasıyla sedyelerle 3 saat süren yaya yürüyüşünün ardından ambulansla Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan sağlık kontrolünün ardından Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edilen Ali Sürmen ile Nuh Çakıl’ın sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. 

Muhammet Özer


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