Diğer
Kategoriler

Donörden alınan organlar askeri uçakla İstanbul’a gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zonguldak’ta bir donörden, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu.

Donörden alınan organlar askeri uçakla İstanbula gönderildi

06 Haziran 2018 21:53

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen uçak ile Zonguldak'taki bir donörden, İstanbul'da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu. Zonguldak’ta iple kendini asarak intihar girişiminde bulunan 33 yaşındaki İlkay T., 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin organları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen uçak ile İstanbul'da bulunan bir hastaya nakil edilmek üzere götürüldü.
Sertaç Özdemir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç