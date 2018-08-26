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Dönüşlerde son gün yoğunluğu başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yapmayı tercih eden tatilciler İDO İskelesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Dönüşlerde son gün yoğunluğu başladı

26 Ağustos 2018 10:31

Bandırma İDO İskelesi önünde sabah saatlerinde itibaren başlayan seferlerde araç trafiği yoğun oldu. 10 günlük Kurban Bayramı tatilini son gününe kadar değerlendirmek isteyen tatilciler bu sabahtan itibaren evlerine dönüş yoluna geçti. İDO'nun Bandırma'dan İstanbul Yenikapı'ya düzenlediği seferleri tercih eden tatilciler ise Bandırma İDO İskelesi önünde araç kuyruklarına neden oldu. 

Bayram tatilinin son günü olan 26 Ağustos Pazar günü Bandırma - İstanbul - Yenikapı ve İstanbul Yenikapı - Bandırma arasında toplamda gidiş dönüş 21 sefer yapacak olan İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bayram tatili amacıyla oluşan yoğunluğu karşılamak için koyduğu ek seferlerin yarından itibaren normale dönmesi planlanıyor.

Tatil keyfine doymayanlar iki bayramı birleştirdi 

Öte yandan, tatil keyfinin bitmesini istemeyen bazı tatilcilerin ise 30 Ağustos Perşembe günü kutlanacak Zafer Bayramı nedeniyle o günün resmi tatil olmasını fırsat bilerek bugünden itibaren aradaki 3 günlük süreyi senelik izin ya da çeşitli mazeretlerle uzattıkları ve iki tatili birleştirme yolunu seçtikleri öğrenildi.  

İbrahim Aldemir
 

 

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