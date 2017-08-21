Dördüncü Ortak Gelişim Kongresi’nde “Gıda Enflasyonu” masaya yatırılacak

Üyeleriyle 105 milyar TL ciro, 35 bin satış noktasında 300 binin üzerinde istihdam sağlayan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği “GPD-Ortak Gelişim Kongresi”nin tarihini 10 Ekim, ana temasını ise “Perakendenin Oluşturduğu Ortak Değerler” olarak belirledi.

Üyeleriyle 105 milyar TL ciro, 35 bin satış noktasında 300 binin üzerinde istihdam başta olmak üzere pek çok ekonomik katma değer oluşturulan Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği “GPD-Ortak Gelişim Kongresi”nin tarihini 10 Ekim, ana temasını ise “Perakendenin Oluşturduğu Ortak Değerler” olarak belirledi. Geride bırakılan üç kongrede olduğu gibi perakendeci, üretici ve tüketicinin ortak faydası çerçevesinde 3K, yani Kazan-Kazan-Kazan anlayışı çerçevesinde bir otelde gerçekleştirilecek olan kongre, önceki organizasyonlarda olduğu gibi 800’ü aşkın profesyoneli İstanbul’da buluşturmayı hedefliyor. Perakendenin, başta tüketici olmak üzere tüm tedarik zincirinde ve ekonomide oluşturduğu katkı, bu katkıyı sağlarken iç süreçlerinde gerçekleştirdiği yenilikler ve verimlilik çalışmaları kongrede detaylarıyla yer alacak.

“GPD-Ortak Gelişim Kongresi” bu yıl başta 45 dakikalık süre içinde 90 saniyelik periyodlarla Türkiye’nin en önemli ve büyük gıda perakendecileriyle tanışma olanağı oluşturuyor. Girişimcilerin çaplarını büyütme olanağı sağlayan “Tanışma Maratonu” gibi ortak gelişime ve faydaya odaklanmış etkinliklerin yanı sıra konu ve konuşmacılarıyla da kongre katılımcıların dikkatini çekecek. Açılış konuşmalarını GPD Başkanı Mustafa Songör ve TAMPF Başkanı Kubilay Özerkan’ın yapacağı kongrede ana konulardan biri de “Gıda Enflasyonu” olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürü Doç. Dr. Semih Tümen ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel’in yanı sıra gıda perakendesinin güçlü isimlerinin katılacağı panelin büyük bir ilgi çekmesi bekleniyor.

“Sürekli gelişen bir teknoloji var”

Perakendeciler, tedarikçiler ve servis sağlayıcılardan oluşan 800’ü aşkın profesyoneli, hem üretici hem tüketici hem de perakendecinin oluşturduğu ortak değerleri büyütmek için bir kez daha bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını belirten GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, şöyle konuştu, “Müşterimize ürün ve hizmet götürürken; arka planda işleyen yoğun bir süreç, emek katan çalışanlarımız ve sürekli gelişen bir teknoloji var. Bu yolla oluşturduğumuz değeri kongremizde tüm yönleriyle ele alacağız”

Gıda fiyatları ve enflasyon konuları ele alınacak

Ortak Gelişim Kongresi’nde tüketici odaklı tedarikçi ve perakendeci verimliliği temelli konu başlıkları belirlenirken; özellikle modern perakendenin ekonomiye, istihdama ve topluma sağladığı katkı ile bu alanlarda oluşturulan değere odaklanıldı. “GPD-Ortak Gelişim Kongresi”nde tartışılacak en önemli konulardan biri; Türkiye ekonomisinin en önemli gündemlerinden biri olan gıda enflasyonu olacak. Konuyla ilgili düzenlenecek “Gıda Enflasyonuna Farklı Bakış Açıları ve Tedbirler” başlıklı panelin oldukça büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Kongrenin ilgi çekmesi beklenen bir başka oturumu ise “Başarı Hikayeleri”ne odaklanacak. Oturumda, yaklaşımlarıyla gerçek başarı hikayelerini yazmış ve Türkiye’nin önemli üreticileri haline gelmiş isimler, az bilinen gerçeklerini ve başarı formüllerini anlatacaklar.

Tanışma maratonu, bir kez daha gıda perakendesinde yeni iş köprüleri kuracak

“GPD-Ortak Gelişim Kongresi”nin en ilgi çekici ve üretici ile perakendeci arasında ortak fayda sağlamaya odaklanmış bölümlerinden biri de “Tanışma Maratonu” olacak. 08:15-09:00 saatleri arasındaki “Tanışma Maratonu”, üçüncü defa tedarikçiler ile sektörün önemli oyuncularını buluşturacak. Tanışma Maratonu, özellikle Anadolu’daki tedarikçiler açısından önemli bir fırsat oluşturuyor. Daha önce düzenlenen tanışma maratonlarında Anadolu’dan pek çok başarılı girişimci sektörün karar vericisi konumunda olan profesyonellerle bir araya gelmişti. Büyük bir ilgi gören Tanışma Maratonu, başarılı iş ortaklıklarının kurulmasını da beraberinde getirmişti. Kongrenin dikkat çeken bir diğer etkinliği ise değişen müşteri eğilimleri konusunda sektör ile yapılan söyleşiler ve elektronik oylama olacak.

Perakendenin arka planında oluşturulan değer ele alınacak

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, yaptığı açıklamada gıda sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren kongrenin dördüncüsünü düzenlemekten büyük gurur duyduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti, “Ana teması Tüketici Odaklı Tedarikçi ve Perakendeci Verimliliği olan kongremizin temel amacı, tedarikçilerimizle bir araya gelerek tüketici odaklı verimlilik çözümleri geliştirmek. Her yıl farklı bir konuya odaklandığımız kongremizde bu sene “Perakendenin Oluşturduğu Ortak Değer”i ele alacağız. Biz perakendeciler olarak müşterimize ürün ve hizmet götürürken; arka planda işleyen yoğun bir süreç, emek katan çalışanlarımız ve sürekli gelişen bir teknoloji var. Gerek tedarikçilerimizle, gerekse kendi operasyonlarımızla oluşturduğumuz değeri kongremizde tüm yönleriyle ele alacağız. Perakendenin faydalarını, sağladığı katkıları, oluşturduğu değeri her açıdan ele alıp örnek uygulamaları paylaşacağız. Gıda perakendesi sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geleceği kongremize bu sene yine yoğun katılım bekliyoruz. Ülke ekonomimize, istihdama, topluma sağladığımız katkının yanı sıra hem marketlerde hem de gıda servis zincirlerinde başarılı sonuçlar elde etmiş, verimlilik yönünde üstün performans göstermiş çözümlerimizi konuşacağız” dedi.

Kongrenin açılış konuşmalarını GPD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Fedarasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Özerkan yapacak. “GPD-Ortak Gelişim Kongresi”ne bakan düzeyinde de katılım bekleniyor.